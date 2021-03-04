كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول منافسه تشيلسي مساء اليوم الخميس على ملعب (آنفيلد) ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد تشيلسي..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (آنفيلد) في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس 1 و2) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب ليفربول وتشيلسي

يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 43 نقطة بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، وحقق حامل اللقب 12 فوزا مقابل 7 تعادلات و7 هزائم.

وسجل ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 47 هدفا واستقبل 34 هدفا، ويعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول هداف الفريق والدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وحقق الفريق 12 فوزا وتعادل 8 مرات وتلقى 6 هزائم.

وسجل تشيلسي 41 هدفا واستقبل 25 هدفا، ويعد تامي أبراهام هداف الفريق بالدوري برصيد 6 أهداف.

وفاز ليفربول في آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ20 من سبتمبر الماضي بنتيجة 2-0 كما أن تشيلسي لم يفز على ليفربول في عقر داره بالدوري الإنجليزي منذ يوم الـ8 من نوفمبر 2014 حين تغلب البلوز بنتيجة 2-1.

صدام ألماني خارج الخطوط

يدور صدام ألماني خارج الخطوط بين كلوب وتوخيل، وسبق أن تقابل المدربان 14 مرة.

ويتفوق كلوب بواقع 9 انتصارات مقابل فوزين فقط لصالح توخيل و3 تعادلات، وتقابل كلوب كمدرب لبوروسيا دورتموند ضد توخيل مع ماينز ثم رحل توخيل لدورتموند وواجه كلوب مع ليفربول كما أن توخيل واجه كلوب مرة ثالثة وهو مدرب لباريس سان جيرمان.

ليفربول وتصحيح المسار

يبحث ليفربول عن تصحيح المسار في موسمه الحالي بعد أن تراجعت نتائج الفريق بشكل كارثي في الدوري الإنجليزي وأصبح الحفاظ على اللقب أمرا أشبه بالمستحيل.

ويتبقى أمام ليفربول 10 مواجهات بداية من لقاء تشيلسي مساء اليوم الخميس سيكون هدفه خلالها الفوز على الأقل لضمان التواجد في المربع الذهبي والمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وحقق ليفربول الفوز في آخر لقاءاته ضد شيفيلد يونايتد خارج أرضه ولكن ليفربول لم يفز في آخر 6 مواجهات بالبريميرليغ على ملعبه آنفيلد ويسعى لمصالحة جماهيره بهذه المواجهة القوية ضد تشيلسي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه جاهز تماما لمواجهة تشيلسي ويبحث عن حصد الفوز على حساب البلوز معلنا جاهزية الثلاثي الحارس أليسون باكير وفابينهو وديوغو جوتا.

ويغيب عن ليفربول الرباعي جوردان هندرسون وفيرجيل فان ديك وجوزيف غوميز وجويل ماتيب، ويعتمد ليفربول على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس أليسون وأمامه الرباعي فابينهو وأوزان كاباك وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط تياغو ألكانتارا وبجواره جورجينهو فاينالدوم وكورتيس جونيس مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

تشيلسي.. وأوراق توخيل

يبحث تشيلسي عن مواصلة عروضه الجيدة مع مدربه توخيل الذي حاول فرض بصماته على البلوز ومحاولة إعادة التوازن على صعيد النتائج فلم يعرف توخيل الهزيمة خلال 9 مباريات وحقق 6 انتصارات وتعادل 3 مرات أمام وولفر هامبتون وساوثهامبتون ومانشستر يونايتد.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”المواجهة ستكون قوية، بالنسبة لي الذهاب إلى آنفيلد كان أحد أحلامي وبالفعل ليفربول أهدر بضع نقاط ولكنه يبقى فريقا قويا وصاحب كلمة“.

ويغيب عن صفوف تشيلسي اللاعب تياجو سيلفا، ويعتمد توخيل على تشكيلته التي تضم الحارس إدواردو ميندي وأمامه ثلاثي خط الدفاع أندرياس كريستينسن وأنطونيو روديغير وسيزار أزابيلكويتا.

ويقود خط الوسط نجولو كانتي وبجواره ماتيو كوفاسيتش ويمينا رايس جيمس ويسارا سيزار أزابيلكويتا مع ثلاثي الهجوم ماسون ماونت وكاي هافيرتز خلف المهاجم تيمو فيرنر.

وقال عبد الظاهر السقا مدافع جينشلر بيرليغي التركي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة ليفربول وتشيلسي هذه المرة ستكون مهمة في مسيرة الفريقين ببطولة الدوري.

وأكد السقا أن ليفربول بحاجة للفوز على تشيلسي لاستعادة الثقة ومصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج، موضحا أن الفريق لديه عناصر مميزة ولكنه تعرض لاستهلاك بدني غير طبيعي.

وأوضح أن تشيلسي يبدو أكثر جاهزية بدنيا، وأكثر استقرارا مع توخيل، ولكن هذه المواجهات تحتاج -أيضا- لخبرة في التعامل للخروج من آنفيلد بنتيجة إيجابية.