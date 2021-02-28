كلوب: أتمنى بقاء محمد صلاح في ليفربول لفترة طويلة

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، لن يرحل عن ”الريدز“ في الصيف المقبل، ولا يفكر نهائيا في بيع اللاعب الذي حسب رأيه ”لا يقدر بثمن“.

وحسب صحيفة ”ميرور“ فصلاح ضغط على إدارة ناديه من خلال حديثه عن إمكانية رحيله لأحد عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، بالإضافة للضغط على ليفربول لتأكيد التزامه والحصول على عقد جديد.

وقال كلوب: ”لا أمدح لاعبي فريقي في كثير من الأحيان، لكن أحب القيام بذلك دائما، من المهم بالنسبة للفريق أن يبقى محمد صلاح معنا“.

وأضاف: ”لكن صلاح ليس مجرد هداف لقد تطور على صعيد كرة القدم وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وأمل أن يكون كذلك لفترة طويلة بالطبع“.

واختتم: ”من المهم جدًا سواء بالنسبة للفريق أو لصلاح أن يظل معنا“.

🗣️ 'He is a very, very important player for us and hopefully he will be that for a very long time' Jurgen Klopp on the brilliant Mohamed Salah… pic.twitter.com/4v4vAyNHXI — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 27, 2021

ويعيش ليفربول موسما صعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويواجه شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد، للحفاظ على حظوظه في التنافس على أحد المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم المستوى المتراجع لفريق ليفربول لكن النجم المصري يلعب موسما جيدا، حيث سجل 24 هدفا في 35 لقاء في كل المسابقات.

وحسب ”ميرور “ فـ“صلاح“ يركز على الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته، حيث توج مواسم 2018-2018 و 2018-2019.

ويحتل صلاح المركز الأول في ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 17 هدفا بفارق هدفين عن البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم وسط مانشستر يونايتد.