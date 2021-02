كلوب: أتمنى بقاء محمد صلاح في ليفربول لفترة طويلة

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، لن يرحل عن ”الريدز“ في الصيف المقبل، ولا يفكر نهائيا في بيع اللاعب الذي حسب رأيه ”لا يقدر بثمن“.

وحسب صحيفة ”ميرور“ فصلاح ضغط على إدارة ناديه من خلال حديثه عن إمكانية رحيله لأحد عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، بالإضافة للضغط على ليفربول لتأكيد التزامه والحصول على عقد جديد.

وقال كلوب: ”لا أمدح لاعبي فريقي في كثير من الأحيان، لكن أحب القيام بذلك دائما، من المهم بالنسبة للفريق أن يبقى محمد صلاح معنا“.

وأضاف: ”لكن صلاح ليس مجرد هداف لقد تطور على صعيد كرة القدم وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وأمل أن يكون كذلك لفترة طويلة بالطبع“.

واختتم: ”من المهم جدًا سواء بالنسبة للفريق أو لصلاح أن يظل معنا“.

