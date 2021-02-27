لماذا يسخن لاعبو تشيلسي أحذيتهم قبل المباريات؟

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية عن طريقة غريبة يلجأ إليها تشيلسي بشأن أحذية لاعبيه حيث يقوم بتسخينها في فرن كهربائي ”ميكروويف“ قبل المباريات.

وبحسب الصحيفة فإن الفرن الكهربائي يوجد في غرف ملابس تشيلسي ويقوم اللاعبون بوضع أحذيتهم مع جهاز إنذار للتوقيت يسمعونه بعد نهاية المدة ليأخذوها ويستعملوها في المباريات.

وأكدت ”صن“ أن الميكروويف لا يفارق الفريق حتى في المباريات خارج الملعب حيث يتم نقله لملاعب الأندية المنافسة لاستعماله.

ويهدف تشيلسي من هذه الخطوة لجعل الأحذية أكثر ليونة ومرونة وراحة للاعبين.

وقال مصدر من الفريق للصحيفة: ”الأحذية الحديثة للاعبي كرة القدم سهلة الارتداء ومصنوعة من جلد أكثر إحكاما ويعتمد على تأثير الضغط بدل الأربطة“.

وأضاف: ”وفي الجو البارد تصبح قاسية جدا ويصعب حملها على الأقل في بداية المباريات، يقوم اللاعبون بوضع أحذيتهم في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين وينطلق التوقيت عندما تكون ناعمة بدرجة كافية، إنها في الحقيقة إضافة لمعداتهم“.

وأكد المتحدث باسم تشيلسي أن الأمر لا يتعلق بتدليل اللاعبين أصحاب الملايين، وأضاف: ”الأمر ليس تدليلا لكن يتعلق بالاستفادة القصوى من الأحذية في أسرع وقت ممكن، ما يجعل اللاعبين يشعرون بالراحة ويتمكنون من الأداء بأفضل مستوى في أسرع وقت ممكن“.