غرق والد أليسون بيكر حارس ليفربول في بحيرة بالبرازيل

قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية إن والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

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وأبلغ دوروتيو ماتشادو فيليو مفتش الشرطة في لافراس دو سول رويترز أن جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء. واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019. ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.

وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال النادي ”ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل“.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021



فترة صعبة

ويعيش أليسون فترة صعبة للغاية على المستوى الرياضي حيث شهدت الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في مستواه ما تسبب في استقبال ليفربول عدد كبير من الأهداف حمله كثيرون مسؤوليتها.

ولا يعيش نادي ليفربول بشكل عام فترة جيدة على مستوى النتائج حيث تراجع حامل اللقب للمركز السادس في ترتيب المسابقة خلف المتصدر مانشستر سيتي بـ19 نقطة.