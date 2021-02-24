رياضة

توتنهام أول المتأهلين لدور الـ16 با...
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توتنهام أول المتأهلين لدور الـ16 بالدوري الأوروبي بعد الفوز على فولفسبرجر 8/1 بمجموع المباراتين

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، بفوزه على نظيره فولفسبرجر النمساوي بأربعة أهداف نظيفة، في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، بفوزه على نظيره فولفسبرجر النمساوي بأربعة أهداف نظيفة، في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح ديلي آلي أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة بضربة مقصية رائعة، بعد تلقيه كرة عرضية من دوهيرتي، ليقوم بتسديدها ببراعة.

وأضاف كارلوس فينسيوس الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 50، ثم أضاف غاريث بيل الهدف الثالث في الدقيقة 73.

واختتم فينسيوس أهداف السبيرز في الدقيقة 83 بالهدف الرابع.

يذكر أن توتنهام كان قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة مقابل هدف ليكون أول الصاعدين لدور الـ16 بمجموع المباراتين 8/1.

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