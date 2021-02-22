فوت ميركاتو: مبابي يضع شرطا واحدا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن كيليان مبابي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى لا يرحل مجانا، لكنه اشترط الرحيل في أي وقت يريده عندما يتلقى عرضا مناسبا في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وليفربول.

وقال موقع ”فوت ميركاتو“ إن الأيام ليست متشابهة بالنسبة لمبابي، الذي أشاد به العالم بعد ”الهاتريك“ الذي سجله في شباك برشلونة على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء الماضي، لكن الفريق خسر على أرضه أمام موناكو في الدوري الفرنسي أمس الأحد.

وبعد 5 أيام من الفوز 4/1 في ضيافة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، تلقى بطل فرنسا خسارة مفاجئة على أرضه وبات يتأخر بـ4 نقاط عن ليل متصدر الدوري الفرنسي.

وبغض النظر عن عدم ثبات أداء مبابي البالغ من العمر 22 عاما، إلا أنه من الواضح أن باريس سان جيرمان يرغب في تمديد التعاقد معه.

وكما قيل في الأيام الأخيرة في الصحافة الفرنسية، تدور المناقشات بين الطرفين، والتفاوض يسير بشكل جيد، لكن الاتفاق لا يزال بعيدًا.

ووفقا للموقع وافق مبابي من حيث المبدأ، على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، وهي نقطة في صالح النادي الباريسي، الذي لا يريد التعاقد مع لاعب يريد الرحيل.

لكن المهاجم الفائز بكأس العالم مع فرنسا 2018، وضع بعض الشروط المالية، حيث يريد أن يقترب أو حتى يتساوى مع ما يحصل عليه زميله البرازيلي نيمار، والذي يحصل على 3.06 مليون يورو شهريًا إجمالا.

مبابي يريد التحكم في رحيله

لكن هذا ليس الشرط الأكثر تعقيدا الذي يحتاج إلى حل، إذ يرغب مبابي في تجديد عقده إذا مُنح الحق في الرحيل عن النادي في الوقت الذي يريده.

إذ إنه يريد وضع هذا البند في العقد الجديد حتى يمكنه الرحيل في الوقت الذي يريده حال تلقيه عروضا مغرية من أندية أخرى، خاصة ريال مدريد الذي يرغب في الدفاع عن ألوان قميصه، كما أنه لا يريد أن يشعر بأنه ”عالق“ في باريس سان جيرمان لعدة سنوات أخرى.

ومع ذلك يريد مبابي، الذي ينتهي عقده في 2022، أن يصنع التاريخ سواء مع سان جيرمان أو خارجه نظرًا لموهبته وعمره وأدائه، فهو يعلم أنه يمكن أن يصبح أغلى لاعب في التاريخ، لذلك يريد أن يحقق حلمه.

ولكي تنجح، من الضروري أيضًا أن تكون سنوات العقد المراد تجديده أكثر من عام واحد، لذلك لا يزال كل شيء مفتوحًا، ويمكن بالفعل على الأقل أن يشعر باريس سان جيرمان بالرضا عن موافقة اللاعب على التجديد.