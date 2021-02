مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق آرسنال منافسه مانشستر سيتي في مواجهة مثيرة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري الإنجليزي.

ويتصدر عنوان صدام ”الأستاذ“ و“التلميذ“ أو بتعبير أدق الملهم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، ومساعده السابق ومواطنه مايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، في مواجهة الليلة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في هذا التقرير جميع جوانب هذه المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الإمارات“ بالعاصمة البريطانية لندن في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس“ 1و2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

