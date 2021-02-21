مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق آرسنال منافسه مانشستر سيتي في مواجهة مثيرة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري الإنجليزي.

ويتصدر عنوان صدام ”الأستاذ“ و“التلميذ“ أو بتعبير أدق الملهم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، ومساعده السابق ومواطنه مايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، في مواجهة الليلة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في هذا التقرير جميع جوانب هذه المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الإمارات“ بالعاصمة البريطانية لندن في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس“ 1و2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل آرسنال المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وحقق الفريق 10 انتصارات وتلقى أيضا 10 هزائم وتعادل 4 مرات.

وسجل آرسنال 31 هدفا في 24 مباراة، ولكنه استقبل 25 هدفا، ويعول ”الغانرز“ على هدافه الفرنسي ألكسندر لاكازيت برصيد 8 أهداف.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليغ، وحقق الفريق 17 فوزا وهو الأكثر انتصارا بالدوري حتى الآن وتعادل 5 مرات وتلقى هزيمتين فقط وهو الأقل خسارة.

وسجل السيتي 49 هدفا وهو ثاني أقوى هجوم، كما أن الفريق يملك الدفاع الأقوى باستقبال 15 هدفا فقط.. ويعد هداف السيتي هذا الموسم اللاعب الألماني إلكاي غوندوغان برصيد 11 هدفا.

وفاز السيتي في آخر لقاء ضد آرسنال بنتيجة 4-1 في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الـ22 من ديسمبر الماضي، ولكن آرسنال يواجه رقما سلبيا أمام السيتي فلم يفز عليه بالدوري على مدار 10 مباريات متتالية منذ تغلبه بنتيجة 2-1 يوم الـ21 من ديسمبر 2015.

صراع غوارديولا وأرتيتا

يبدو صراع غوارديولا وأرتيتا العنوان الأبرز في هذه المواجهة، فمدرب آرسنال هو أحد المتأثرين بأفكار غوارديولا وقد عمل معه مساعدا في السيتي.

ولعب غوارديولا ضد أرتيتا في 4 لقاءات سابقة تفوق خلالها ”بيب“ بثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد لأرتيتا.

ودائما تبدو تصريحات غوارديولا وأرتيتا إيجابية فكلاهما يقدر الآخر بشكل واضح، وهو ما أكده ”بيب“ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مشيرا إلى أن أرتيتا لا يحتاج للمساعدة فهو مستعد لمشروعه التدريبي، كما أثنى على دور أرتيتا الكبير في معاونته ومده ببعض الأفكار.

ورفض غوارديولا تشبيهه بملهم أرتيتا، قائلا: ”لست ملهما له، فما يعرفه هو ما استطاع معرفته وما يفعله يحسب له، وما أراه أن آرسنال باستمرار يكون الطرف الأفضل في كل مباراة يخوضها بغض النظر عن النتيجة“.

وتحدث أرتيتا عن السيتي قبل اللقاء، مؤكدا أنه الفريق الأقوى حاليا ومعه مدرب كبير واستطاع تحقيق العديد من الانتصارات المتتالية.

كيف يفكر أرتيتا؟

يبحث آرسنال في لقاء السيتي عن تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره من جهة بعد تذبذب النتائج بالموسم الحالي، وكسب الثقة من جهة أخرى بإيقاف متصدر الدوري.

ويبقى السؤال الأهم في ذهن أرتيتا كيف يخوض هذه المواجهة ويَعبر بنتيجة إيجابية بل والفوز في ملعبه على السيتي؟

قام أرتيتا بتثبيت طريقة اللعب في الفترة الأخيرة مع آرسنال بخطة 4-2-3-1، ويراهن المدير الفني للغانرز على تشكيلته التي تضم حارس المرمى بيرنرد لينو وأمامه رباعي خط الدفاع غابريل ماغلايس ودافيد لويز وهيكتور بيليرين وكيران تيرني.

يعتمد أرتيتا على ثنائي ارتكاز متناغم بين قدرات غرانيت تشاكا الدفاعية ودور مختلف لتوزيع اللعب وضبط الإيقاع للاعب داني سيبايوس مع مثلث لصناعة اللعب يعول عليه المدرب الإسباني بعد تصعيد الجناح إيميل سميث رو وتألق الجناح الأيسر بوكايو ساكا مع دور صانع الألعاب مارتن أوديغارد وفي الهجوم بيير إيمريك أوباميانغ، الذي استعاد تألقه بهاتريك في مرمى ليدز.

يراهن أرتيتا باستمرار على الضغط على الأطراف وتحديدا قوة الجبهة اليمنى بالثنائي بيليرين وإيميل سميث رو فهذا الثنائي صنع 10 أهداف لزملائهما بالدوري بجانب دور ساكا في الجبهة اليسرى.

وتلمع فكرة اللعب برأس حربة متأخر في حسابات أرتيتا إذا أراد الإبقاء على أوديغارد كحل إضافي على مقاعد البدلاء والدفع بلاعب سريع مثل ألكسندر لاكازيت للضغط على عمق دفاع السيتي كما أن فكرة مواجهة استحواذ السيتي وإيقاع خط وسط غوارديولا قد تدفع أرتيتا لإجراء تعديل بإشراك لاعب وسط ثالث وتعديل الطريقة إلى 4-3-3 بإشراك محمد النني بجوار سيبايوس وتشاكا.

غوارديولا وقطار السيتي

في المقابل، حقق السيتي 17 فوزا على التوالي وانتفض بشكل كبير مع مدربه غوارديولا بعد بداية مهتزة له بالموسم الحالي وهو ما وضع فريقه حاليا على قمة الدوري وأصبح أقرب المرشحين للتتويج.

يغيب ناثان آكي عن دفاع الفريق للإصابة، ويعتمد السيتي على طريقة 4-3-3 والتي تتحول في بعض الأوقات إلى 4-1-4-1 مع تنوع تكتيكي معروف به غوارديولا بتشكيلة تضم الحارس إيدرسون وأمامه رباعي خط الدفاع جون ستونز وروبن دياز وغواو كانسيلو وأولكساندر زينتشينكو.

ويقود خط الوسط رودريغو مع الرباعي كيفين دي بروين وغوندوغان وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينغ وفي الأمام فيل فودين.

استطاع غوارديولا الاستفادة من ورقة سترلينغ وسرعاته المكوكية فهو أحد نجوم السيتي هذا الموسم بالدوري وسجل 8 أهداف وصنع 6 لزملائه بالدوري ولكن تبقى عودة العقل المفكر كيفين دي بروين بمثابة ورقة مهمة في حسابات غوارديولا.

وقال اللاعب المصري محمد زيدان، مهاجم دورتموند الألماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن غوارديولا مدرب ممتع ومبدع ولكن أصعب شيء أنه سيواجه مدربا يدرك جيدا أفكاره.

وأضاف: ”آرسنال لن يكون صيدا سهلا للسيتي فالمباراة على ملعبه، كما أن هناك أوراقا في صفوف آرسنال قادرة على إزعاج السيتي ولكن الأخير يعيش -أيضا- حالة فنية رائعة ويزداد ثقة وانسجاما“.