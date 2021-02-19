أزمة كبيرة تواجه أندية الدوري الإنجليزي بسبب التوقف الدولي

ستدخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في خلاف مع لاعبيها البارزين من ناحية والحكومة البريطانية من ناحية أخرى، نظرا لوجود نية لعدم استثناء اللاعبين من قواعد الحجر الصحي الصارمة لكوفيد-19 عندما تقام تصفيات كأس العالم 2002 في جميع أنحاء العالم الشهر المقبل.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية حصريا إن أندية الدوري الممتاز تستعد لتقديم التماس لمجلس الوزراء للحصول على إعفاء خاص من القواعد التي تحكم دول ”القائمة الحمراء“، التي ظهر فيها سلالات أكثر خطورة من فيروس كورونا.

وتشمل هذه القائمة دولا في أمريكا الجنوبية مثل البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، بالإضافة إلى البرتغال، وهذه الدول تضم عشرات من لاعبي الدوري الإنجليزي.

وقد يتأثر بهذا القرار لاعبو ليفربول أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو (جميعهم من البرازيل) وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد (البرتغال) وجيمس رودريغيز لاعب إيفرتون (كولومبيا) وجيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين) من توتنهام، وهؤلاء على سبيل المثال وليس الحصر.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن اللاعبين أبلغوا أنديتهم برغبتهم في السفر إلى بلادهم للدفاع عن قميص منتخباتهم الوطنية، مما يعني أنهم سيخضعون للحجر الصحي عند العودة مثل أي شخص آخر، ولن يكون أي منهم متاحًا لخوض المباريات لمدة 10 أيام بعد العودة.

ولم تقدم الأندية استئنافها إلى الحكومة بعد، ولكن عندما تفعل ذلك، فمن المحتمل أن تصاب بخيبة أمل لأنه لا يبدو أن هناك رغبة في التنازل عن هذا الشرط الأساسي في مكافحة المملكة المتحدة لانتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر في وزارة الداخلية للصحيفة: ”القواعد موجودة نظرا لوجود سبب ما لوجودها“. وأضاف ”هذه القيود موجودة بسبب خطورة الموقف وخطر انتشار سلالات جديدة من الفيروس“.

وقال مصدر آخر في إدارة مختلفة بالوزارة: ”نفس القواعد تطبق على الجميع“.

وعلى الرغم من وجود استثناءات خاصة بالرياضيين في العديد من البلدان، إلا أن التوجيهات بشأن دول ”القائمة الحمراء“ تبدو واضحة للغاية.

وتنصح وزارة النقل لاعبي الرياضات الاحترافية عند وصولهم للبلاد قائلة: ”تحتاج إلى الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة وإجراء اختبار فيروس كورونا في اليوم الثاني واليوم الثامن إذا كنت في بلد مدرج في القائمة الحمراء لحظر السفر في الأيام العشرة السابقة تصل إلى المملكة المتحدة“.

وتخشى الحكومة وخبراء الصحة العامة من أن أحد أنواع الفيروس يمكن أن يطور مقاومة لقاحات المملكة المتحدة وينتشر عن طريق السفر.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد إعفاء للاعبين الذين يعودون من دول القائمة الحمراء، ويجب أن تظل هذه القيود مفروضة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح بسبب كوفيد-19.