غوارديولا يطالب لاعبي مانشستر سيتي بالاستمتاع بجدول المباريات المتكدس

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه قد يكون من الأسهل الشعور بالقهر أمام جدول المباريات المتكدس لكنه طالب لاعبيه بتقبل التحدي الجميل في ظل المنافسة على 4 ألقاب.

وقال غوارديولا: ”الجدول يشعرك بالضغط لوجود عدد كبير من المباريات ويحتاج اللاعبون للراحة ولكنه تحد جميل في الوقت ذاته“.

وأضاف ”لا ننظر للجدول بل نركز في المباراة التالية فقط وسنواجه آرسنال بعد أيام قليلة وبعدها نسافر للعب في دوري أبطال أوروبا ثم نلاقي ويستهام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد بلا توقف“.

