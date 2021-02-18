رياضة

غوارديولا يطالب لاعبي مانشستر سيتي...
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غوارديولا يطالب لاعبي مانشستر سيتي بالاستمتاع بجدول المباريات المتكدس

مانشستر سيتي عزز صدارته في الدوري الإنجليزي بفوزه 3/1 على إيفرتون ويتقدم بـ10 نقاط عن أقرب مطارديه.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه قد يكون من الأسهل الشعور بالقهر أمام جدول المباريات المتكدس لكنه طالب لاعبيه بتقبل التحدي الجميل في ظل المنافسة على 4 ألقاب.

وقال غوارديولا: ”الجدول يشعرك بالضغط لوجود عدد كبير من المباريات ويحتاج اللاعبون للراحة ولكنه تحد جميل في الوقت ذاته“.

وأضاف ”لا ننظر للجدول بل نركز في المباراة التالية فقط وسنواجه آرسنال بعد أيام قليلة وبعدها نسافر للعب في دوري أبطال أوروبا ثم نلاقي ويستهام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد بلا توقف“.

وتابع بيب ”إذا أردنا الفوز بالبطولات نحتاج تشكيلة كاملة وما أسعدني أمام إيفرتون تماسك اللاعبين حتى الذين لم يشاركوا.

وعزز مانشستر سيتي صدارته في الدوري الإنجليزي بفوزه 3/1 على إيفرتون ويتقدم بـ10 نقاط عن أقرب مطارديه.

وسيلعب مانشستر سيتي مع آرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، ثم مع بروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الـ 24 من يناير.

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غوارديولا يطالب لاعبي مانشستر سيتي...
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سعوديون يسجلون بداية تساقط الثلوج على تبوك (فيديو وصور)

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المصدر: إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو وصورا لبدء تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، إذ وثق عدد من المواطنين مقاطع من مناطق الظهر وعلقان وجبل اللوز.

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