مورينيو قبل مباراة توتنهام ضد فولهام: لا يجب تأجيل المزيد من اللقاءات بسبب كورونا

قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه لا ينبغي تأجيل المزيد من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كوفيد- 19 من أجل إنهاء الموسم في موعده المحدد.

ووصف مورينيو، الدوري الممتاز بأنه ”غير محترف“ بعد تأجيل مباراة توتنهام على أرضه أمام فولهام في الـ 30 من ديسمبر/ كانون الأول عقب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي فولهام.

ويستضيف فريقه فولهام، اليوم الأربعاء، وهي مباراة تم تحديدها على عجل عقب تأجيل مواجهة توتنهام ضد أستون فيلا بعد ارتفاع عدد حالات كوفيد- 19 في فيلا.

وقال سكوت باركر، مدرب فولهام، إنه حصل على 48 ساعة فقط للاستعداد للمباراة ووصف ذلك بأنه ”فضيحة“، لكن مورينيو قال إن يجب على الأندية المضي قدما وعدم التصرف بأنانية.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: ”هل نريد إنهاء الموسم أو لا؟ هل نرغب في استمرار كرة القدم أو لا؟ هل نريد أن نكون الدولة الوحيدة في أوروبا دون كرة قدم أو لا؟

”هل نريد تحديد بطل في نهاية الموسم وبطل للكأس وصعود وهبوط وتأهل لأوروبا أو لا“.

الصحفي لـ #مورينيو: مسعود #أوزيل قال إنه يفضل الاعتزال على الانضمام إلى #توتنهام.. ما رأيك؟ مورينيو: "ومن قال له إن توتنهام مهتم بالتعاقد معه" 😄😄https://t.co/Qecqyydyod — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2021

وأضاف: ”إذا تصرف الجميع بأنانية وأرادوا موقفا مثاليا لأنفسهم سيكون من الصعب جدا على الدوري الممتاز أن يجعل كل شيء رائعا للجميع، وهذا أمر واضح“.

ولم يبد مورينيو الكثير من التعاطف مع فولهام، قائلا إنه يتوقع أن يشرك تشكيلة مكتملة.

وتابع المدرب البرتغالي: ”لدي شعور بأن فولهام سيأتي إلى هنا غدا وعندما ترون أنه سيلعب بأفضل تشكيلة لديه ستدركون أن العديد من الأشياء لا معنى لها.

”لعبنا 11 مباراة أكثر من فولهام هذا الموسم، ولعبنا ثلاث مباريات كل أسبوع وفي أحد الأسابيع لعبنا أربع مباريات. فولهام لعب يوم السبت ضد كوينز بارك رينجرز في لندن، ولديه الأحد والاثنين والثلاثاء للاستعداد“.

وأوضح: ”إذا جاء اليوم بنصف فريقه سأكون أول من يعتذر ويقول إننا حصلنا على أفضلية. إذا جاء بأفضل تشكيلة لديه، أعتقد أنهم يجب أن يعتذروا لنا حينها. لنلعب كرة القدم ونحمي صناعتنا وسمعتنا“.