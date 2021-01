تشيلسي يحقق أرباحا مالية رغم التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تحقيق أرباح بقيمة 32.5 مليون جنيه أسترليني (44.44 مليون دولار) في العام المالي الماضي على الرغم من التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

وقال تشيلسي إنه حقق إيرادات بقيمة 407.4 مليون جنيه أسترليني في العام المالي المنتهي في 30 يونيو حزيران 2020 مقابل 446.7 مليون جنيه في العام السابق عليه.

لكن النادي أشار إلى أن الأرباح تحققت بفضل التأهل لدوري أبطال أوروبا وبيع بعض اللاعبين.

وباع تشيلسي جناحه البلجيكي إيدن هازارد إلى ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو (122.12 مليون دولار) بالإضافة إلى أولا أينا وتوماس كالاش وديفيد لويز.

وتراجعت إيرادات البث التلفزيوني بقيمة 17.6 مليون جنيه أسترليني فيما تسبب توقف الموسم الماضي في تراجع إيرادات يوم المباراة بنحو 12.2 مليون جنيه أسترليني.

