آرسنال يقتنص فوزا ثمينا من تشيلسي في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي

حقق آرسنال فوزا ثمينا على نظيره تشيلسي (3-1)، مساء اليوم السبت، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.
وافتتح لاعبو آرسنال النتيجة في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، بوساطة ألكسندر لاكازيت، بعد أن تحصل عليها زميله كيران تيرني إثر تدخل من ريس جيمس.
وفي الدقيقة 44، سجل السويسري غرانيت تشاكا هدف فريقه الثاني من ركلة حرة.
نهاية المباراة | #آرسنال 3 – 1 #تشيلسي#إرم_سبورت pic.twitter.com/y8HbJnEGTZ
— إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2020
وضمن بوكاياكو ساكا فوز فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 56، بينما اكتفى تشيلسي بتسجيل هدف وحيد عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 85، وقد أهدر جورجينيو فرصة تقليص الفارق، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 90، إذ تصدى لها بيرناد لينو بنجاح.
وارتفع رصيد آرسنال إلى النقطة 17 في المركز الرابع عشر، بينما لدى تشيلسي 25 نقطة، سادسًا في جدول الترتيب.