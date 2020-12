تقرير: ليفربول لن يستطيع منع محمد صلاح من الرحيل

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن ليفربول قد لا يكون قادرًا على تجنب الحديث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة من خلال منح الجناح المصري عقدًا جديدًا طويل الأمد بسبب التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا، بينما أكد يورغن كلوب أن صلاح سعيد مع النادي الإنجليزي ويقدم أداءً رائعًا.

وترك ”صلاح“ الباب مفتوحًا أمام انتقال محتمل في المستقبل إلى أي من عمالقة الدوري الإسباني من خلال وصفهما بـ“فريقين كبيرين“، وأضاف:“من يدري ما سيحدث في المستقبل“.

وذكرت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية أنه على الرغم من إصرار الجناح المصري على أن أولويته المباشرة هي محاولة الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع ليفربول، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قال:“في الوقت الحالي يمكنني القول إن كل شيء في يد النادي. وبالطبع أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا (في ليفربول)، وأكرر كل الأرقام القياسية للنادي، لكن كل شيء في يد النادي“.

وكان ”صلاح“ يتحدث خلال مقابلة مع صحيفة ”أس“ الإسبانية التي تتخذ من مدريد مقرًا لها في مقابلة نادرة، حيث من المعروف أن المهاجم صاحب الـ16 هدفًا لا يتحدث بانتظام مع وسائل الإعلام.

لذلك أثارت تعليقاته القلق في ميرسيسايد على الرغم من أن بعض التقارير أشارت إلى أن ليفربول يكاد يكون من المؤكد أن يقدم لصلاح عقدًا جديدًا ومحسنًا في آنفيلد

ومع ذلك، يصر سايمون هيوز من صحيفة ”ذا أتيليتك“ على أن صلاح الذي يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لن يمدد عقده في أي وقت قريب.

ويرجع ذلك إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد العالمية، التي منعت ليفربول من اللعب أمام جمهور كبير في آنفيلد في أي مسابقة، منذ مارس/آذار الماضي، أثرت سلبًا على الإيرادات المالية للنادي.

تعليق كلوب

وخلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون، يوم الأحد المقبل، علق المدير الفني لليفربول يورغن كلوب على تكهنات رحيل صلاح قائلًا:“نحن لا نتحدث أبدًا عن العقود، إذا كان هنالك مزاج جيد، وأداء جيد هذا هو الأمر الأهم، كنت ستراه يضحك كثيرًا اليوم“.

وكان محمد أبوتريكة نجم مصر والأهلي السابق وصديق صلاح قد صرح لشبكة beIN Sports، قائلًا:“اتصلت بصلاح بخصوص وضعه في ليفربول وهو مستاء، لكن ذلك لن يؤثر على أدائه على أرض الملعب، وأعلم أن صلاح غير سعيد في ليفربول، وقال لي أسباب عدم سعادته، لكنها أسرار ولا يمكنني التحدث عنها علانية، وأحد الأسباب التي أغضبت صلاح هو أنه لم يكن قائدًا للفريق أمام ميتيلاند“.

👑🏆@MoSalah's injury-time clincher against @ManUtd has won our Goal of the Month award for January 👏👏👏 pic.twitter.com/L4exP2NH6d

— Liverpool FC (@LFC) February 7, 2020