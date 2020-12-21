"ديلي ميل": حوار محمد صلاح مع صحيفة مقربة من ريال مدريد يثير الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

ركزت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية على الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد حواره مع صحيفة ”آس“ الإسبانية، والتي تعتبر مقربة ومدافعة عن ريال مدريد مما يثير الجدل بشأن مستقبل النجم المصري.

وأكدت الصحيفة أن صلاح وطيلة 3 مواسم ونصف لم يمنح الصحف البريطانية حوارات سوى مرتين والاثنان كانت ضمن مجموعة من اللاعبين بعد إنجاز لفريق ليفربول وكان يرفض إعطاء الحوارات سابقا.

واعتبرت الصحيفة، أن رفضه السابق احترم لكون اللاعب رغب في الحفاظ على خصوصيته، لكن الإعلام في ليفربول كان يسخر من رفضه الدائم بابتسامة وطريقة محببة.

لكن صلاح قرر الحديث لصحيفة إسبانية تعتبر مقربة من ريال مدريد، مما يزيد الجدل بشأن مستقبله.

وتحدثت الصحيفة على كون إدارة ليفربول تعيش وضعا مماثلا عاشه فريق مانشستر سيتي بالحفاظ على نجومه لفترات طويلة، وهم البلجيكي فينسنت كومباني والإسباني دافيد سيلفا حتى نهاية عقودهم الأخيرة والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، وهو ما مكنه من البقاء في القمة.

محمد أبو تريكة: ”انقل أرقام #محمد_صلاح الحالية وإنجازاته لريال مدريد أو برشلونة، هل وقتها كان سيحصل على الكرة الذهبية أم لا؟ نعم وقتها كان سيحصل عليها“.#إرم_سبورت #صلاح pic.twitter.com/z2ueRr06ie — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2020

وحسب الصحيفة، فالنجم المصري ما زال في عقده موسمين ونصف وبإمكان ليفربول اقتراح عقد جديد على نجمه المصري، لكنه قد لا يكون كافيا لمنعه من الرحيل.

فتاريخ ليفربول في المواسم الأخيرة يؤكد عدم قدرته على الحفاظ على نجومه، حيث رحل الأوروغوياني لويس سواريز والإنجليزي رحيم سترلينغ والبرازيلي فيليب كوتينيو رغم عقودهم الطويلة.

وغادر النجوم السابقون بحثا عن اللعب لفرق كبرى واختبارات جديدة وهو ما قد يدفع صلاح للرحيل بدوره.

واعتبرت الصحيفة أن النجم المصري يملك كل شيء في ليفربول، المال والفوز بالألقاب ومدرب بإمكانه أن يطور مستواه بشكل أفضل وهي نفس المقومات التي جعلت مانشستر سيتي يحافظ على نجومه.

ووفقا للصحيفة، فهذه المقومات لا تبدو كافية للحفاظ على محمد صلاح في ليفربول لكن ذلك لا يعني نهاية الفريق ولا تراجع قوته وفي نفس الوقت لا يجب أن نلوم النجم المصري على قراره في حال اختار الرحيل.

وحسب الصحيفة ففي حال رحيل محمد صلاح يجب على ليفربول شكره لكونه قدم للفريق الكثير.