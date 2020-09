كأس الرابطة.. ليفربول يمطر شباك لينكولن بسباعية ومانشستر سيتي يتخطى بورنموث

أمطر ليفربول شباك مضيفه لينكولن سيتي بسبعة أهداف، وتغلب عليه بنتيجة 7-2 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بنك سينسيل مساء يوم الخميس، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولعب ليفربول بتشكيلة من الشباب والبدلاء، حيث افتتح السويسري شيردان شاكيري الأهداف في الدقيقة التاسعة وأضاف تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 18.

واستطاع كورتيس جونز أن يوقع على هدفين متتاليين في الدقيقتين 32 و36، ثم مينامينو بهدف ثاني له وخامس لفريقه في الدقيقة 46.

وقلص تايو إيدون النتيجة لصالح لينكولن في الدقيقة 60، قبل أن يسجل ماركو جروجيتش هدف ليفربول السادس بعد 5 دقائق فقط.

وعاد لينكولن لتسجيل الهدف الثاني في شباك ليفربول بعد دقيقتين فقط عن طريق لويس مونتسما، لكن ديفوك أوريجي أضاف الهدف السابع قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

وفي نفس الدوري فاز مانشستر سيتي على بورنموث بهدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد.

تقدم السيتي بهدف أول عن طريق ليام ديلاب في الدقيقة 18، لكن بورنموث عادل النتيجة سريعا بعد 4 دقائق فقط بواسطة اللاعب سام سوريدج.

ونجح فيل فودين في خطف هدف الفوز للسيتيزين في الدقيقة 75.

