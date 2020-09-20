سجل ليفربول فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2/0 على مضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المسابقة، على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل ساديو ماني هدفي ليفربول في الدقيقتين 50 و54، علمًا بأن تشيلسي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد أندرياس كريستينسن في الدقيقة 45، كما أضاع جورجينيو ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، إذ فاز 4/3 على ليدز يونايتد في الجولة الأولى.

ويتصدر ليفربول، حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ6 نقاط مع إيفرتون، وآرسنال، وكريستال بالاس.

وتملك 7 فرق 3 نقاط لكل منها، هي: ليستر سيتي، وتوتنهام، وولفرهامبتون، وبرايتون، وليدز يونايتد، وتشيلسي، ونيوكاسل.

ويلعب ليفربول مباراة قمة جديدة في الجولة المقبلة عندما يستضيف آرسنال، على ملعب أنفيلد، يوم 28 سبتمبر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. إيفرتون، وآرسنال، وليفربول، وكريستال بالاس، ولكل منهم 6 نقاط.

2. ليستر سيتي، وتوتنهام، وولفرهامبتون، وبرايتون، وليدز يونايتد، وتشيلسي، ونيوكاسل، ولكل منهم 3 نقاط.