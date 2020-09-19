غوارديولا: أغويرو قد يغيب عن مانشستر سيتي حتى نوفمبر

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي إن المهاجم سيرجيو أغويرو قد يغيب شهرين عن الفرق.

ولم يتدرب أغويرو حتى الآن مع مانشستر سيتي منذ إصابته في الركبة في يونيو حزيران الماضي، وغاب أغويرو عن آخر 12 مباراة لمانشستر سيتي الموسم الماضي.

وأوضح غوارديولا إلى أن أغويرو، البالغ من العمر 32 عاما، ربما لن تكتمل لياقته حتى نوفمبر المقبل.

وقال غوارديولا: ”نعرف أن الإصابة صعبة“، ”لم يخض أي حصة تدريبية معنا حتى الآن وهو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعا. غاب لفترة طويلة وربما يحتاج لشهر أو شهرين ليكون جاهزا“.

👑 ملك الهاتريك 👑 ثلاثية للكون @aguerosergiokun وهدف لإيهيناتشو في فوز كبير على بوروسيا مونشنجلادباخ ⚽⚽⚽⚽ ⏰ #في_مثل_هذا_اليوم 2016

🔷 #السيتيpic.twitter.com/LoHU79NUOk — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 14, 2020

ويفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين بمواجهة وولفرهامبتون، علما أن السيتي يلاقي آرسنال وليفربول وتوتنهام في أكتوبر ونوفمبر.

وسجل أغويرو 23 هدفا وصنع 4 في 32 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي.