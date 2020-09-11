رابطة الدوري الإنجليزي تتهم مالك نيوكاسل بالكذب بشأن عملية استحواذ السعودية على الفريق

مازالت قضية استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي ومجموعة من المستثمرين على نادي نيوكاسل تثير الجدل في إنجلترا، بعد بيان جديد من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أكدت من خلالها أنها لم ترفض الصفقة، وإنما المجموعة التي كانت ترغب في شراء الفريق انسحبت.

وكان مايك أشلي قد أكد أنه ينوي رفع دعوى قضائية على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب رفضها الصفقة، واتهم ريشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة بأنه السبب في فشل صفقة الاستحواذ.

ودافعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن رئيسها وأكدت أن القرارات تتخذ من طرف أعضاء مجلس الإدارة ولا يمكن لشخص أن يتخذ قرارات انفرادية.

كما أكدت بيان الرابطة أن صندوق الاستثمارات السعودي وحلفاءه هم من انسحبوا من الصفقة وأن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لم ترفضها.

كما تحدث البيان عن عدة مراحل مرت منها الصفقة مؤكدا أن الخلاف في إحدى مراحله أدى لاقتراح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتحكيم مستقل للمضي قدمًا في الصفقة.

وجاء في البيان: ”إن عملية الاستحواذ قد تتخذ الخطوة الموالية في حال قدمت الكيانات المعنية جميع المعلومات ذات الصلة، ثم يخضعون لتقييم من طرف مجلس الإدارة وكبديل لذلك اقترح المجلس مرارا وتكرارا التحكيم المستقل كوسيلة للمضي قدما“.

وأكد بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن المجموعة التي حاولت شراء نيوكاسل برئاسة السعودية لم تعد للمحاولة مرة أخرى بعد إعلان انسحابها من الصفقة.

وكان أنصار نيوكاسل يونايتد بدورهم حملوا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مسؤولية فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي وحلفائه على الفريق وطالبوا بتحقيق في الموضوع.