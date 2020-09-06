نادي ليفربول يحدد سعر بيع فاينالدوم إلى برشلونة

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن نادي ليفربول حدد سعر لاعبه الدولي الهولندي جورجينيو فاينالدوم للراغبين في ضمه وعلى رأسهم برشلونة الإسباني، الذي يسعى مدربه الهولندي رونالد كومان للتعاقد معه.

وحدد ليفربول مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعب وسطه الدولي الهولندي، والذي يتبقى له موسما في عقده، فيما لا يرغب برشلونة سوى في دفع 10 ملايين جنيه إسترليني، بسبب أزمته الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي لفترة وغياب الجماهير نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ودفع ليفربول مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني لضم نجم الوسط الهولندي قبل 4 مواسم من نيوكاسل يونايتد، ويضعه المدرب الجديد لبرشلونة رونالد كومان هدفا له لتعزيز خط الوسط، رغم كون عدة تقارير إعلامية كتالونية نفت اهتمام الفريق الإسباني باللاعب.

وحسب ”ميرور“، فالمدرب الألماني يورغن كلوب يرغب في التعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ، ويواجه مطالب مالية للفريق الألماني تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

Gini Wijnaldum. You’re a Liverpool legend 🔴pic.twitter.com/n1vYglRj2k — Watch LFC (@Watch_LFC) September 2, 2020

ولتحقيق هدفه في سوق الانتقالات يرغب ليفربول في الحصول على عائد مالي مهم من التخلي عن نجم وسطه الهولندي فاينالدوم ليستغله في التعاقد مع نجم وسط بايرن ميونخ ومنتخب إسبانيا.

ووفقا للصحيفة فإدارة ليفربول فشلت في تمديد عقد الدولي الهولندي وترغب في بيعه هذا الصيف؛ حتى لا يرحل مجانا في نهاية الموسم.

وكان فينالدوم تحدث في تصريح سابق عن مفاوضات البارسا وقال مبتسما بعد سؤاله: ”إنها مجرد إشاعات، في الوقت الحالي لا أستطيع قول أي شيء“.