صحيفة: طريد برشلونة على رادار ناد إنجليزي

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن ليدز يونايتد الإنجليزي ينوي التعاقد مع رافينيا ألكانتارا من برشلونة في السوق الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن ليدز يوناياتد، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، يريد ضم رافينيا بناء على طلب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا.

وأوضحت أن رافينيا يدرك أن مستقبله سيكون خارج برشلونة الموسم المقبل، بعد أن لعب الموسم الماضي معارا لسيلتا فيغو، والموسم الذي قبله مع إنتر ميلان.

وقالت ”سبورت“ إن برشلونة يريد الحصول على 16 مليون يورو للسماح برحيل رافينيا، غير أن ليدز يونايتد يسعى لتقليل المطالب المالية للنادي الكتالوني.

وشارك رافينيا، البالغ من العمر 27 عاما، مع برشلونة في 90 مباراة، سجل فيها 12 هدفا وصنع 8.

وتعاقد ليدز يونايتد مؤخرا مع رودريغو مورينو من فالنسيا في صفقة تقدر بـ40 مليون يورو، والظهير الألماني روبن كوخ مقابل 13 مليون يورو.