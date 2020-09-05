استبعاد يايا توري من لقاء خيري بسبب اقتراح فاضح

ذكرت صحيفة ”صن“ أن النجم الإيفواري يايا توري، اللاعب السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة، تم استبعاده من لقاء خيري مقرر يوم الأحد في منطقة تشيشير الإنجليزية بسبب اقتراحه على زملائه في الفريق سهرة جنسية.

وكان مقررا أن يشارك النجم الإيفواري في لقاء خيري ينظمه برنامج ”Soccer Aid“ لجمع أموال لفائدة منظمة اليونيسيف ومساعدة الأطفال، ويجمع اللقاء لاعبين سابقين وحاليين ومجموعة من نجوم الفن والرياضة.

وخلال محادثات ”واتساب“ مع أعضاء فريقه الخيري اقترح يايا توري استدعاء 19 فتاة من عاملات جنس لسهرة، كما بعث فيديو لزملائه لفتاة عارية تماما، وفقا للصحيفة.

وأشارت ”صن“ إلى أن زملاء النجم السابق لمانشستر سيتي أخبروا المسؤولين في ”Soccer Aid“ وطالبوا بإبعاده عن اللقاء الخيري.

وسحب يايا توري الرسائل التي بعثها وقدم اعتذاره للجميع، لكن المسؤولين عن اللقاء الخيري قرروا إبعاده بعد غضب واستياء مجموعة من زملائه تجاه تصرفاته.

ويايا توري أب لـ3 أبناء من زوجته جينا ويبلغ من العمر 37 عاما، ويملك مسيرة رائعة حيث لعب لبرشلونة في فترته الذهبية وتوج رفقته بالسداسية التاريخية في 2009 كما يعتبر من أساطير مانشستر سيتي وتوج 4 مرات أفضل لاعب أفريقي كما فاز رفقة منتخب كوت ديفوار بلقب أمم أفريقيا 2015.

وعبر عدد من المشاركين في اللقاء الخيري عن استيائهم من تصرف يايا توري وقال أحدهم للصحيفة: ”كل العاملين في برنامج Soccer Aid مستاؤون من تصرفات يايا توري، كان هناك مجموعة واتساب للفريق، والكل كان يتحدث، ودون أن تتم دعوته نشر فيديو لفتاة عارية“.