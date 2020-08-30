توتنهام يعلن رسميا ضم مات دوهيرتي من وولفرهامبتون

أعلن نادي توتنهام رسميا ضم مات دوهيرتي قادما من وولفرهامبتون، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال توتنهام، في بيانه، يوم الأحد: ”يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع مات دوهيرتي قادما من صفوف وولفرهامبتون“.

وأضاف: ”وقع اللاعب مع النادي على عقد حتى عام 2024، وسيرتدي القميص رقم 2“.

وشارك دوهيرتي في 50 مباراة مع وولفرهامبتون خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وخاض دوهيرتي 302 مباراة إجمالا بقميص ولفرهامبتون، سجل خلالها 28 هدفا، وصنع 41.

ويعد دوهيرتي رابع صفقات توتنهام الصيفية، بعد التعاقد بشكل نهائي مع جيوفاني لو سيلسو من ريال بيتيس، واستقدام بيير إيميل هويبرغ من ساوثهامبتون، والتوقيع مع جو هارت في صفقة انتقال حر.

دوهيرتي، البالغ 28 عاما، يجيد اللعب كظهير أيمن وظهير أيسر.