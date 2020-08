ماذا قال سولشاير بعد خروج مانشستر يونايتد على يد إشبيلية من الدوري الأوروبي؟

أعرب أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن حزنه الشديد لوداع فريقه لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما خسر 2-1 أمام إشبيلية في قبل نهائي المسابقة، مساء الأحد.

وبدا أن يونايتد يسير في الطريق الصحيح بعدما سجل برونو فرنانديز من ركلة الجزاء رقم 22 للنادي هذا الموسم وتقدم بالهدف الأول بعد مرور تسع دقائق من البداية.

لكن الإسباني سوسو أدرك التعادل ثم سجل زميله لوك دي يونغ هدف الانتصار لإشبيلية، بطل الدوري الأوروبي خمس مرات، ليتأهل الفريق الإسباني للنهائي وينتظر إنتر ميلان أو شاختار دوينتسك، ويتأكد خروج يونايتد من الموسم بلا أي لقب.

وقال سولشاير عقب المباراة: ”لا أستطيع القول متى أو كيف سنبرم صفقات لكننا نبحث ذلك، إنها فترة قصيرة (قبل انطلاق الموسم الجديد)، ويجب أن نكون متأكدين بنسبة 100 في المئة عندما نبرم هذه الصفقات“.

وأضاف: ”عمل اللاعبون بجدية وأظهروا العقلية الصحيحة، لكن نحن نحتاج إلى تدعيم التشكيلة بكل تأكيد. سيكون الموسم المقبل طويلا“.

ودفع يونايتد ثمن إهدار الفرص أمام إشبيلية وتألق الحارس ياسين بونو. وخلال مباراتي يونايتد في دور الثمانية أمام كوبنهاغن وفي قبل النهائي سدد الفريق 46 كرة لكنه سجل هدفين فقط من ركلتي جزاء.

وأضاف: ”أدى الحارس مباراة رائعة. بكل تأكيد من المحبط أننا لم نسجل. ندرك أننا نملك لاعبين بوسعهم التسجيل لكن هكذا هي كرة القدم.. عندما لا تستغل الفرص المتاحة تصبح الأمور صعبة“.

واستطرد: ”كنا رائعين منذ فبراير الماضي، ثم مرة أخرى خرجنا ومن ثم فهو أمر مخيب للآمال، لقد قطعنا مسافة كبيرة، وقدم اللاعبون أداء مثيرا، ولكن يمكنك أن ترى في النهاية أجسادا وأذهانا مُتعبة، نحن بالتأكيد بحاجة إلى التحسين من أجل المضي قدما والتقدم في الدوري الإنجليزي والاتجاه نحو البطولات“.

وأكد: ”لم أودع قبل ذلك نصف نهائي ثلاث بطولات في موسم واحد في مسيرتي التدريبية“.

وعن المشادة التي حدثت بين الثنائي برونو فرنانديز وفيكتور لينديلوف، أشار: ”أريد أن يكون اللاعبون مسؤولين، وأن يحاسبوا الآخرين“.

وأردف: ”لقد انحرفت الكرة العرضية، لذا فإن براندون غير محظوظ بعض الشيء“.

وشدد: ”مرت الكرة أعلى لينديلوف بعد انحرافها، كان هناك قدر من الإحباط في ذلك الوقت“.

"We need experience. We're 3 years younger than Sevilla, on average. They had that little bit of 'streetwise-ness'. We were a little too emotional at times."

Live ➡️ https://t.co/A15UBbPU5e#beINUEL #UEL #SEVMUN pic.twitter.com/jjiLX2MxNk

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2020