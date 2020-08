كل ما تريد معرفته عن مباراة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي

يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية وصعبة ضد إشبيلية الإسباني في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب (راين إينرجي ستاديون) في ألمانيا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق يوسف سيف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2018 وتعادل الفريقان في إسبانيا.

وصعد إشبيلية في معقل مانشستر يونايتد بعد الفوز بنتيجة 2-1 بعدما سجل للفريق الأندلسي وسام بن يدر بينما أحرز للمانيو روميلو لوكاكو.

Putting in the hard yards in the heat 🌡️ #MUFC #UEL pic.twitter.com/PXFNqoodJA

مشوار الفريقين

تأهل مانشستر يونايتد عن المجموعة الثانية عشرة بالدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة ثم تخطى كلوب بروج البلجيكي في دور الـ32 بعد التعادل بهدف لكل منهما والفوز بخماسية نظيفة إيابا ثم عبور لاسك لينز النمساوي بعد الفوز بخماسية نظيفة و2-1 ثم تخطى كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 1-0.

وخاض مانشستر يونايتد 11 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل الفريق 24 هدفا مقابل استقبال 4 أهداف فقط.

وصعد إشبيلية متصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وتخطى الفريق عقبة كلوج الروماني في دور الـ32 ثم عبور روما الإيطالي في دور الستة عشر وولفر هامبتون الإنجليزي في دور الثمانية.

وخاض الفريق الإسباني 10 مواجهات فاز في 7 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل إشبيلية 19 هدفا واستقبل 4 أهداف.

Content that will not disappoint 👀

The lads at work in Cologne ahead of Sunday's #UEL semi-final 🏃‍♂️💨#MUFC pic.twitter.com/I3jqYLLapY

— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2020