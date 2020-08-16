كل ما تريد معرفته عن مباراة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي

يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية وصعبة ضد إشبيلية الإسباني في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب (راين إينرجي ستاديون) في ألمانيا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق يوسف سيف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2018 وتعادل الفريقان في إسبانيا.

وصعد إشبيلية في معقل مانشستر يونايتد بعد الفوز بنتيجة 2-1 بعدما سجل للفريق الأندلسي وسام بن يدر بينما أحرز للمانيو روميلو لوكاكو.

مشوار الفريقين

تأهل مانشستر يونايتد عن المجموعة الثانية عشرة بالدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة ثم تخطى كلوب بروج البلجيكي في دور الـ32 بعد التعادل بهدف لكل منهما والفوز بخماسية نظيفة إيابا ثم عبور لاسك لينز النمساوي بعد الفوز بخماسية نظيفة و2-1 ثم تخطى كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 1-0.

وخاض مانشستر يونايتد 11 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل الفريق 24 هدفا مقابل استقبال 4 أهداف فقط.

وصعد إشبيلية متصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وتخطى الفريق عقبة كلوج الروماني في دور الـ32 ثم عبور روما الإيطالي في دور الستة عشر وولفر هامبتون الإنجليزي في دور الثمانية.

وخاض الفريق الإسباني 10 مواجهات فاز في 7 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل إشبيلية 19 هدفا واستقبل 4 أهداف.

Content that will not disappoint 👀 The lads at work in Cologne ahead of Sunday's #UEL semi-final 🏃‍♂️💨#MUFC pic.twitter.com/I3jqYLLapY — Manchester United (@ManUtd) August 14, 2020

أوراق مانشستر يونايتد

يتطلع مانشستر يونايتد للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي كخطوة نحو تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بنسخة 2016 – 2017.

وأكد أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل اللقاء أن فريقه سيبحث عن تحقيق الفوز بتسجيل أهداف أكثر من إشبيلية، موضحا أنه يسعى للعب بذكاء ووضع خطة إبداعية تساعد مانشستر يونايتد على حصد الفوز.

ويغيب عن مانشستر يونايتد الثلاثي لوك شاو وأكسيل توانزيبي وفيل جونز للإصابة، ويعتمد سولشاير على تشكيلة تضم -على الأرجح- حارس المرمى سيرجيو روميرو وأمامه رباعي خط الدفاع فيكتور ليندلوف وهاري ماغواير وآرون بيساكا وبراندون ويليامز.

ويقود خط الوسط نيمانيا ماتيتش وبجواره بول بوغبا وأمامهما نجم الفريق وصانع الألعاب برونو فيرنانديز وعلى الأطراف ماسون غرينوود وماركوس راشفورد مع المهاجم أنتوني مارسيال.

أسلحة إشبيلية

يبحث إشبيلية -أيضا- عن التأهل للدور النهائي واستعادة لقب الدوري الأوروبي، الذي حصده من قبل 5 مرات آخرها موسم 2015 – 2016.

وأكد جولين لوبتيجي، مدرب إشبيلية، قبل المباراة أن فريقه يحترم مانشستر يونايتد ويتطلع لتحقيق الفوز، موضحا أن المانيو لم يخسر منذ شهر يناير الماضي كما أن مدربه أولي سولسكاير يقوم بعمل رائع.

ويعتمد إشبيلية على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه رباعي خط الدفاع جوليس كوندي ودييغو كارلوس وخيسوس نافاس وسيرجيو ريغيليون، بينما يقود خط الوسط فرناندو وخوان جوردان وإيفر بانيغا، ويعتمد الهجوم على يوسف الناصيري وسوسو ولوكاس أوكامبوس.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن مواجهة مانشستر يونايتد وإشبيلية ستكون متكافئة بصورة كبيرة، خاصة أنها في مرحلة حاسمة بنصف النهائي للدوري الأوروبي.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتطور بصورة رائعة بوجود برونو فيرنانديز مع مارسيال وراشفورد، موضحا أن إشبيلية لديه -أيضا- أوراق مميزة بوجود سوسو والناصيري وبانيغا.