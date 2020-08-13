كشف موعد انتقال ويليان لآرسنال

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“، اليوم الخميس، موعد انتقال البرازيلي ويليان، إلى آرسنال.

وأعلن ويليان، البالغ من العمر 32 عاما، قبل أيام، نهاية رحلته مع تشيلسي.

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورتس“، فإن صفقة انتقال ويليان لآرسنال ستتم بشكل رسمي يوم السبت المقبل.

وأشارت تقارير إلى أن عقد ويليان مع آرسنال سيمتد لـ3 مواسم، براتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

وقبل أيام كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ أن ويليان خضع لفحص طبي في آرسنال، قبل الإعلان عن إتمام الصفقة المجانية.

وانتقل ويليان من أنجي الروسي إلى تشيلسي صيف 2013، وشارك مع النادي اللندني في 339 مباراة، سجل خلالها 63 هدفا، وصنع 62.

ونال ويليان مع تشيلسي بلقبين في الدوري الإنجليزي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقب في الدوري الأوروبي.