ريال مدريد يرفض "صفقة تبادلية" مع تشيلسي.. ويؤمن كوبو بعدة بنود

ذكر موقع ”ديفونسا سونترال“، أن ريال مدريد وضع بندا في عقد إعارة نجمه الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو لفريق فياريال يسمح له باستعادته بشروط وتعويضات مالية في كانون الثاني/ يناير 2021.

وحسب الموقع فعقد الإعارة يتضمن ضرورة مشاركة النجم الياباني الشاب في عدد من الدقائق في النصف الأول من الموسم، وفي حال عدم وصوله للعدد المطلوب فمن حق ريال مدريد استعادته وإعارته لفريق جديد.

كما وضع ريال مدريد في عقد لاعبه الشاب شرطا يتضمن لعبه لعدد من الدقائق في الموسم مع حصوله على تعويض مالي في حال عدم وصوله لعدد الدقائق المطلوبة.

كما يتضمن العقد دفع ريال مدريد مبلغ 5 ملايين يورو في حال رغبته في استعادة نجمه الياباني كوبو في منتصف الموسم، وكان فريق فياريال دفع 2 مليون ونصف المليون يورو مقابل الإعارة.

وتأمل إدارة ريال مدريد ألا تلجأ لإعادة اللاعب في نصف الموسم، وأن يتمكن من اللعب بشكل أكبر في الفريق ويخوض تجربة ناجحة في فياريال ويكسب المزيد من الدقائق.

من جهة أخرى كشف موقع “ ديفونسا سونترال “ أن تشيلسي مهتم بالظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون المعار لإشبيلية والذي سيعود لريال مدريد بعد نهاية لقاءات الدوري الأوروبي.

ويرغب الفريق الإنجليزي في التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب من ريال مدريد، لكنه يأمل في قبول الفريق الإسباني بصفقة تبادلية تنقل الإسباني ماركوس ألونسو للعاصمة الإسبانية.

وبدأ ماركوس ألونسو مسيرته كلاعب في صفوف الفئات الصغرى لريال مدريد، ولعب للفريق الثاني كما شارك في لقاء واحد برفقة الفريق الأول قبل أن يرحل لإنجلترا، ليخوض بضع تجارب أبرزها كان مع تشيلسي منذ 2016.

وحسب الموقع فتشيلسي يقيّم ثمن لاعبه ماركوس ألونسو بنفس قيمة سيرخيو ريجيلون ويرغب في صفقة تبادلية، لكن ريال مدريد يرفض الصفقة؛ لكونه يعتقد أن قيمة مدافعه الشاب أعلى من قيمة المخضرم ألونسو.

ويملك ريال مدريد الثنائي الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي مارسيلو وهو ما يجعله يرفض قدوم ماركوس ألونسو، كما أن الفريق لازال لم يحسم مصير سيرخيو ريجيلون الذي سيعود للفريق بعد نهاية مسيرة إشبيلية في الدوري الأوروبي.

ويفضل ريال مدريد -حسب الموقع الإسباني- إعارة ريجيلون لموسم إضافي لكسب المزيد من الخبرة قبل العودة للفريق؛ ليكون بديلا للمخضرم البرازيلي مارسيلو.