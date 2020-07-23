سرقة منزل فابينيو أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول

أشارت تقارير صحفية إلى تعرض منزل البرازيلي فابينيو للسرقة أثناء مشاركته مع زوجته في احتفالات ليفربول بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في استاد أنفيلد عقب الفوز على تشيلسي في اخر مباريات البطل على أرضه هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ”ليفربول إيكو“ المحلية أنه يعتقد أن السرقة تمت بينما لم يكن أحد في المنزل، حيث حدث اقتحام المنزل بين الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء والرابعة صباح الخميس.

ودخل اللصوص المنزل بينما كان فابينيو في أنفيليد، حيث قالت الشرطة إن عددا من قطع المجوهرات سُرقت، فضلا عن سيارة أودي RS6 رمادية اللون.

وأضافت الشرطة أنه تم اكتشاف أن المنزل تم اقتحامه أثناء دخول فابينيو واسرته بينما تم اكتشاف سرقة السيارة في وقت لاحق في منطقة ويغان وتم استردادها.

وبات فابينيو أحدث نجوم ليفربول تعرضا لسرقة منزله أثناء خوض مباراة، حيث سبقه منزل السنغالي ساديو ماني خلال مباراة ضد بايرن ميونخ في عام 2019، ولكن قبل ذلك كان ديان لوفرين وروبرتو فيرمينو وبيبي رينا ودانيال آجر وجيري دوديك من بين الذين استهدفهم اللصوص.

وقال مكتب التحقيقات المكلف بالقضية: ”تم استدعاء الشرطة على الفور في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم (الخميس 23 يوليو/ تموز)، عندما دخل السكان منزلهم ليجدوا أنه تعرض للسطو.

”لم يكن أحد في العقار وقت وقوع الحادث، ولكن كان يعتقد أن السرقة حدثت في وقت ما بين الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء 22 يوليو والرابعة صباحًا يوم الخميس 23 يوليو.

”تمت سرقة عدد من قطع المجوهرات، إلى جانب سيارة Audi RS6 رمادية اللون لكن تم استردادها في منطقة ويغان. ”تم فحص المنزل والسيارة من قبل المحققين في مسرح الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة“.

وحث المحققون أي شخص لديه أي معلومات حول هذا الحادث، خاصة أي شخص كان في المنطقة وربما يكون لديه لقطات بالكاميرا تظهر السيارة أثناء تحركها وبها اللصوص عقب السطو أن يبلغ الجهات المختصة على الفور.