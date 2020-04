تقارير: بوكيتينو هو الخيار الأول لقيادة نيوكاسل بعد انتقال ملكيته للسعودية

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو الخيار الأول لتولي مسؤولية قيادة نيوكاسل بعد استكمال انتقال ملكيته إلى السعودية، في صفقة من المقرر أن تعلن رسميا خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن بوكيتينو سينال راتبا سنويا يبلغ 19 مليون جنيه إسترليني.

ومازال المدرب الأرجنتيني يتقاضى أجره السنوى، البالغ 8.5 مليون جنيه إسترليني، كجزء من الاتفاق المبرم مع رئيس ناديه السابق توتنهام، دانيال ليفي، عندما قرر السبيرز إقالته في نوفمبر الماضي.

