تقارير: بوكيتينو هو الخيار الأول لقيادة نيوكاسل بعد انتقال ملكيته للسعودية

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو الخيار الأول لتولي مسؤولية قيادة نيوكاسل بعد استكمال انتقال ملكيته إلى السعودية، في صفقة من المقرر أن تعلن رسميا خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن بوكيتينو سينال راتبا سنويا يبلغ 19 مليون جنيه إسترليني.

ومازال المدرب الأرجنتيني يتقاضى أجره السنوى، البالغ 8.5 مليون جنيه إسترليني، كجزء من الاتفاق المبرم مع رئيس ناديه السابق توتنهام، دانيال ليفي، عندما قرر السبيرز إقالته في نوفمبر الماضي.

BREAKING: Mauricio Pochettino is Newcastle’s prospective new owners’ number one choice to take charge at St James' Park and they are willing to pay him £19m a year. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 29, 2020

كانت تقارير صحفية بريطانية سابقة، قد أوضحت أن المملكة على بعد خطوة واحدة فقط من الاستحواذ رسميا على 80% من ملكية نيوكاسل، مضيفة أن الصفقة في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، في إجراء روتيني، يستغرق 3 أسابيع على حد أقصى.

ويتولى ستيف بروس قيادة الفريق حاليا، لكن الملاك الجدد يستهدفون التعاقد مع مدير فني عالي المستوى، والذي سينهي بدوره الموسم الصعب الذي قضاه بروس مع الفريق.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس، قد تقدم بعرض قيمته 350 مليون جنيه إسترليني للحصول على ملكية النادي، موضحة أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع نيوكاسل.