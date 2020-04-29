تقارير: بوكيتينو هو الخيار الأول لقيادة نيوكاسل بعد انتقال ملكيته للسعودية

تقارير: بوكيتينو هو الخيار الأول لق...

المملكة على بعد خطوة واحدة فقط من الاستحواذ رسميا على 80% من ملكية نيوكاسل

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو الخيار الأول لتولي مسؤولية قيادة نيوكاسل بعد استكمال انتقال ملكيته إلى السعودية، في صفقة من المقرر أن تعلن رسميا خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن بوكيتينو سينال راتبا سنويا يبلغ 19 مليون جنيه إسترليني.

ومازال المدرب الأرجنتيني يتقاضى أجره السنوى، البالغ 8.5 مليون جنيه إسترليني، كجزء من الاتفاق المبرم مع رئيس ناديه السابق توتنهام، دانيال ليفي، عندما قرر السبيرز إقالته في نوفمبر الماضي.

كانت تقارير صحفية بريطانية سابقة، قد أوضحت أن المملكة على بعد خطوة واحدة فقط من الاستحواذ رسميا على 80% من ملكية نيوكاسل، مضيفة أن الصفقة في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، في إجراء روتيني، يستغرق 3 أسابيع على حد أقصى.

ويتولى ستيف بروس قيادة الفريق حاليا، لكن الملاك الجدد يستهدفون التعاقد مع مدير فني عالي المستوى، والذي سينهي بدوره الموسم الصعب الذي قضاه بروس مع الفريق.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس، قد تقدم بعرض قيمته 350 مليون جنيه إسترليني للحصول على ملكية النادي، موضحة أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع نيوكاسل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
كرة القدم
الرياضة
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد
مختارات
تاغ
بوكيتينو
تاريخ النشر
تاريخ التحديث