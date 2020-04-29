هل تمنح "أنفاق التعقيم" حلا سريعا لحضور الجماهير بعد عودة منافسات الدوري الإنجليزي؟

تستعد عدة دوريات محلية في أوروبا للعودة للمنافسات مجددا، وستكون البداية من خلال العودة للتدريبات بضوابط صارمة، فيما فضلت دوريات أخرى إنهاء الموسم مبكرا كما حدث في فرنسا وهولندا وبلجيكا، وما زال النقاش مستمرا في إنجلترا.

ولن يكون بإمكان الجماهير العودة للملاعب والمدرجات مجددا، حال عودة المنافسات بسبب إجراءات السلامة الصحية التي فرضتها كل الدول الأوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن صحيفة "ذا صن" تحدثت عن إمكانية مساهمة التكنولوجيا الحديثة في عودة الجماهير.

وركزت الصحيفة على تجربة في هونغ كونغ، التي تحتضن معرض آسيا وورلد – إكسبو بحضور حوالي 16 ألف شخص يوم 24 أيار/مايو المقبل، وستستعمل تقنية التعقيم من خلال الأنفاق.

وتعمل التقنية الجديدة التي ستستعمل في هونغ كونغ وفي معرض آسيا على مرور الشخص عبر نفق، حيث يقف أمامه وتتم قياس درجة حرارته، وحال كانت مرتفعة يعود دون أن يدخل النفق، أما في حال العكس فيمر عبر النفق ليتم تعقيمه كليا من كل الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

ويستغرق وقت مرور كل شخص عبر النفق حوالي 12 ثانية فقط، وهي مدة جيدة وقصيرة.

وتحدثت صحيفة "ذا صن" عن إمكانية استخدام التقنية الجديدة في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، لتمكين الجماهير من حضور لقاءات كرة القدم في حال استئناف البريميرليغ.

وبطبيعة الحال ستكون التحديات التي تواجهها الأندية باستخدام هذه التكنولوجيا ذات التقنيات العالية في الميدان هائلة ومكلفة ماديا، لكنها تعتبر خطوة عملاقة لعودة الجماهير لمدرجات الملاعب.

وما زالت أندية الدوري الإنجليزي تناقش خطط العودة للعب، وعادت بعض الفرق لمزاولة التدريبات عبر مجموعات في انتظار رفع حالة الطوارئ الصحية لتتمكن من خوض تدريبات جماعية.

توتنهام

من ناحية أخرى، وضعت دراسة اقتصادية جامعية في إنجلترا فريق توتنهام كأغلى نادٍ في إنجلترا لهذا الموسم، متفوقا على مانشستر سيتي الثاني، ومانشستر يونايتد الثالث، فيما حل ليفربول رابعا.

وأجرى الدراسة خبراء اقتصاد كرة القدم في جامعة ليفربول اعتمادا على إيرادات الأندية ورواتب لاعبيها ومصالحها التجارية.

وتصدر توتنهام القائمة بقيمة بلغت 2,567 مليار جنيه إسترليني مقابل 1,837 مليار جنيه إسترليني في سنة 2018.

وحل مانشستر سيتي ثانيا رغم فوزه الموسم الماضي بـ4 ألقاب محلية، وتراجعت قيمته المالية لتصل لـ2،2 مليار جنيه إسترليني، فيما تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثالث بقيمة 2،086 مليار جنيه إسترليني.

وصعدت قيمة ليفربول في الدراسة لينتقل للمركز الرابع وكان سادسا في 2018 وتبلغ قيمته 1،627 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب الدراسة فإن تصدر فريق توتنهام ناتج عن رواتب لاعبيه المنخفضة وإيراداته الجيدة بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أن بناء ملعبه الجديد والإيرادات التجارية زادا من قيمته.

وقال أحد المشرفين على الدراسة لصحيفة "ديلي ميل": "توتنهام في صدارة الدراسة لكونهم في موسم 2018-2019 بلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا وكانوا ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز ويملكون كتلة أجور تقل ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني عن كبار إنجلترا".

وأضاف: "تمكنوا من تحقيق فائض، وهذا أثر على ترتيبهم النهائي".

وارتفعت إيرادات توتنهام بنسبة 21% إلى 461 مليون جنيه إسترليني، وتمثل نسبة أجور الفريق الأول 39%، وهي النسبة الأقل لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الخبير أن توتنهام أحد أقل الفرق صرفا للرواتب في إنجلترا، ويأتي خلفه فريق واحد هو واتفورد، كما يصرف أقل على انتقالات اللاعبين، فيما تصرف فرق أخرى مبالغ كبيرة على الرواتب وعلى انتقالات اللاعبين.