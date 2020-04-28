تشيلسي ينضم إلى سباق التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني

يسعى فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية نقلا عن غويليم بالاغ الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، إن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع الدولي النمساوي دافيد آلابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وارتبط تشيلسي خلال الأشهر الماضية بعدة أسماء لشغل مركز الظهير الأيسر في الموسم المقبل وفي مقدمتهم بن تشيلويل لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

ويمتلك آلابا خبرات طويلة مع بايرن ميونخ الذي استعان باللاعب في الفترة الماضية في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط.

ويبدو آلابا الذي توج بثمانية ألقاب للدوري الألماني بجانب حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ عام 2013 خيارا رائعا للبلوز.

وينتهي عقد المدافع النمساوي مع النادي البافاري في صيف 2021، حيث ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال لعدة أندية أوروبية.

وقال بالاغ خلال مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب": " لقد تواصلت العديد من الأندية مع آلابا بالفعل، لكن تشيلسي مهتم بضمه، تنوع قدراته سيضيف الكثير لفريق فرانك لامبارد".

وأضاف: "إنه يستطيع اللعب كظهير وكلاعب وسط وكقلب دفاع، لقد حوله بيب غوارديولا إلى أكثر من مجرد ظهير أيسر، سيكون أمرا مثيرا للاهتمام أن نراه في الدوري الإنجليزي الممتاز".