نجم ويستهام يشعل صراعا بين تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة " ذا صن "، أن فريق ويستهام يونايتد يستعد لعملية إصلاح كبيرة في الفريق استعدادا للموسم القادم، وهو ما يفتح الباب لرحيل أحد أبرز نجومه المطلوبين في سوق الانتقالات، الدولي الإنجليزي الشاب ديكلان رايس، البالغ 21 سنة.

وصرح مصدر من الفريق للصحيفة، أن خطة الإصلاح في الفريق لم تستثن أي لاعب مهما كانت قيمته؛ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الفريق نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتقدر قيمة النجم الشاب لاعب الوسط بـ70 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يطلبه ويستهام على الأقل للتخلي عنه.

ويأمل تشيلسي في استعادة اللاعب لصفوفه بعدما فرط في موهبته حين كان عمره 15 سنة ليرحل نحو ويستهام ويصل للفريق الأول.

وينافس تشيلسي على اللاعب كل من آرسنال ومانشستر يونايتد، والثنائي ارتبط اسمهما بالدولي الإنجليزي الشاب في الفترة الأخيرة.

ويبقى تشيلسي حسب الصحيفة الفريق الأكثر اهتماما بالنجم الإنجليزي الشاب، حيث من المحتمل أن يسمح لنجمه الإيطالي ذي الأصول البرازيلية جورجينهو البالغ 22 سنة بالرحيل ليترك مكانه في وسط الميدان لديكلان رايس.

ويرغب دافيد مويس مدرب ويستهام يونايتد في إعادة بناء الفريق بالاعتماد على لاعبين شباب، ويفضل الاحتفاظ بديكلان رايس، لكنه يعرف أن إدارة الفريق في حاجة للمال؛ بسبب الأزمة الاقتصادية، ويبقى اللاعب أحد أبرز المطلوبين في الفريق بمبلغ كبير.