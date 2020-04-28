وفاة مهاجم ليفربول السابق

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أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء وفاة مهاجمه السابق مايكل روبنسون عن 61 عاما. ولعب مهاجم إيرلندا السابق، الذي توج بالدوري وكأس الرابطة وكأس أوروبا مع ليفربول في موسم 1983-1984، أيضا مع برايتون آند هوف ألبيون وكوينز بارك رينجرز، وأنهى مسيرته مع أوساسونا الإسباني. وبقي روبنسون في إسبانيا بعد مسيرته كلاعب وحظي بشهرة كبيرة كمحلل تلفزيوني وناقد ومقدم برامج. وقال النادي الإنجليزي في بيان "يعبر ليفربول عن حزنه العميق بعد وفاة لاعبه السابق مايكل روبنسون عن 61 عاما".