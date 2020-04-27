شاهد كيف تدرب لاعبو آرسنال للمرة الأولى منذ جائحة كورونا (فيديو وصور)

شاهد كيف تدرب لاعبو آرسنال للمرة ال...

#إرم_سبورت

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

عاد فريق آرسنال الإنجليزي للتدريبات مجددا بعد غياب دام 47 يوما؛ بسبب توقف النشاط الرياضي وحالة الطوارئ الصحية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وعاد لاعبو الفريق اللندني لمركز التدريبات مجددا، لكن على شكل مجموعات من 5 لاعبين، وأظهرت صور أخذتها وسائل إعلام بريطانية اللاعبين يتدربون لكن بفارق مسافة كبيرة بينهم.

BBC News footage showed the Gunners working individually on their own pitches

وضمت المجموعة الأولى التي بدأت التدريبات المدافع البرازيلي دافيد لويز والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

Five players at a time trained on separate pitches before changing for the next group

وحضر اللاعبون لمركز التدريبات بشكل متفرق في سياراتهم، لكن لوحدهم ودون مرافق.

وسمحت السلطات البريطانية للأندية الإنجليزية بالعودة للتدريبات بشكل جزئي، وأصبح آرسنال وويستهام يونايتد أول فريقين يعودان للتدريبات مجددا.

كما أكدت تقارير إعلامية على كون عدة فرق ستلجأ لنفس الطريقة للعودة للتدريبات كتوتنهام وتشيلسي.

ومن المحتمل أن تعود الأندية للتدريبات الجماعية في نهاية الشهر القادم، وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن تعود كرة القدم مجددا في شهر حزيران يونيو القادم.

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