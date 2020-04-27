مهاجم توتنهام يخضع للحجر الصحي للمرة الثالثة

يواجه نجم توتنهام هوتسبير سون هيونغ-مين احتمال الغياب عن تدريبات فريقه اللندني عند العودة للتدريب الجماعي بالكامل؛ بسبب خطة حكومية جديدة للوافدين إلى المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الدولي الكوري الجنوبي البالغ من العمر 27 عاما، والذي قضى أسبوعين منفصلين في الحجر الصحي، سيضطر إلى عزل نفسه لمدة 14 يوما أخرى مع تشديد السلطات إجراءات دخول الوافدين إلى البلاد.

ويخضع سون حاليا لفترة خدمة عسكرية إلزامية لمدة ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية، خلال التوقف الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووجه توتنهام مهاجمه لضرورة العزل الذاتي، في فبراير/شباط، عند عودته من بلاده بعد خضوعه لجراحة في ذراعه، قبل أن يضطر مرة أخرى لإكمال فترة أخرى في الحجر الصحي في سيول الشهر الماضي.

وغاب سون عن المباريات منذ إصابته بكسر في اليد، وكان من المقرر أن يقضي 21 شهرا في الخدمة العسكرية، لكنه حصل على إعفاء بعد أن قاد كوريا الجنوبية للفوز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2018.

ومع ذلك، نظرا لخطة الحكومة الجديدة، من المرجح أن يُطلب من سون أن يعزل نفسه مرة أخرى لمدة 14 يوما أخرى، وهي المرة الثالثة التي يخضع لها منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

ومن المحتمل استئناف التدريبات الجماعية، في 18 مايو/أيار المقبل، وهناك آمال في أن يتم استئناف البريميرليغ في الثامن من يونيو/حزيران، وقد يغيب سون عن الأسبوع الأول من التدريبات بموجب القيود الجديدة.

كما ضمت مقترحات الحكومة أن تقوم الأندية بإخطار لاعبيها بالعودة للتدريبات قبلها بيومين، في إشارة أخرى إلى أن البطولة في طريقها للاستئناف بدون جماهير.

وأمضى ستيفن بيرغوين فترة الحجر الصحي في هولندا؛ بسبب ولادة طفله الأول، ومن غير المرجح أن يبدأ التدريب على الفور بسبب إصابة في الكاحل.

وأصبح آرسنال أول فريق يعود إلى التدريبات بعد 47 يوما، اليوم الإثنين، لكن لاعبيه وصلوا للملعب منفصلين من أجل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتدرب لاعبو آرسنال بشكل منفصل مع الحفاظ على مسافة بين كل لاعب داخل الملعب.

وتوقف الدوري الممتاز حتى 30 أبريل/ نيسان على الأقل، بينما تستمر إجراءات العزل العام في بريطانيا حتى السابع من مايو/أيار، حيث من المنتظر أن تراجع الحكومة القيود الحالية.