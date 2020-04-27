زاباليتا نجم وست هام يونايتد يتوقع إنهاء مسيرته في الملاعب أمام مدرجات خالية

لا يتوقع بابلو زاباليتا، مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، أن تتاح له فرصة اللعب أمام جمهور مرة أخرى قبل أن يودع ملاعب كرة القدم في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار العدوى التي تسببت في أكثر من 20 ألف حالة وفاة في بريطانيا، بينما يتوقع إقامة المباريات دون جمهور في حالة السماح بعودة المباريات.

وهذا هو الموسم الأخير للمدافع الأرجنتيني المخضرم، البالغ 35 عاما، مع وست هام بعد تمديد تعاقده مع النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في العام الماضي.

وقال زاباليتا في تصريحات نشرها موقع وست هام على الإنترنت: "كنت أستعد لإنهاء مسيرتي الاحترافية في موسمي الأخير في إنجلترا وكنت أود أن يكون الختام في ظروف مختلفة واللعب أمام جمهور والاستمتاع بهذه العواطف والأدرينالين."

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: "لكنني سأجد نفسي ألعب في استادات خالية ووسط عواطف مختلفة ولا أتخيل نفسي في هذه الظروف".

وفاز زاباليتا بلقبين للدوري الممتاز ولقبين في كأس الرابطة بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي قبل الانتقال إلى وست هام في 2017.

وتابع زاباليتا الذي خاض عشر مباريات بالدوري هذا الموسم: "أنا متأكد من أن الدوري الإنجليزي الممتاز وبقية بطولات الدوري ستحاول استئناف اللعب، لكن الأجواء لن تكون معتادة".

ويرى المدافع أن الفيروس سيغير أسلوب الحياة في العالم.

وواصل: "يجب أن أتقبل الأمر. هذا صعب من الناحية الذهنية لكنني سأحاول الاحتفاظ بطاقة إيجابية".

ويحتل وست هام المركز 16 في الدوري برصيد 27 نقطة من 29 مباراة.