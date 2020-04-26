صحيفة: مانشستر يونايتد يضحي ببوغبا لإتمام صفقة نجم بروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطور جديد في موقف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن مستقبل لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن مانشستر يونايتد مستعد لمناقشة العروض التي تصل لبوغبا وزميله جيسي لينغارد بهدف الاستفادة من الأموال التي سيتم الحصول عليها من بيعهما

وأوضحت أنه من حسن حظ مانشستر يونايتد أن يوفنتوس ما زال مهتما باستعادة بوغبا، حيث أن النادي الإيطالي متعد للتضحية بأرون رامزي وميراليم بيانيتش وآدريان رابيو لإتمام الصفقة.

وينتظر جمهور الشياطين الحُمر إتمام صفقة سانشو على أحر من الجمر، حيث يمتاز النجم الشاب الذي أكمل عامه العشرين الشهر الماضي قدرات فنية هائلة، حيث يُمكنه اللعب في عدة مراكز مثل الجناح الهجومي اليمين واليسار، وخط الوسط المُهاجم، ولاعب قلب الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي الشاب جادون سانشو من بروسيا دورتموند، وهي الصفقة التي قد تكلف 100 مليون يورو، وهو ما قد يجبر النادي الإنجليزي على بيع بوغبا.

وسجل سانشو 17 هدفا وصنع 19 في 35 مباراة مع بروسيا دورتموند وبالتالي فإن هذه الأرقام تدافع مانشستر يونايتد للتعاقد معه بحسب ما أوضحت "ديلي ميل".

وانتقل بوغبا في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس صيف 2012، قبل أن يستعيده النادي الإنجليزي، وشارك النجم الفرنسي مع يوفنتوس في 178 مباراة، سجل فيها 34 هدفًا وصنع 40، في حين لعب 150 مباراة لمانشستر يونايتد، سجل فيها 31 هدفًا وصنع 31.