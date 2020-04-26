تقرير.. الفرنسي وسام بن يدر على رادار أندية أوروبية كبرى

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم الفرنسي وسام بن يدر البالغ من العمر 30 سنة قد يغادر فريقه الحالي موناكو الفرنسي في حال عدم تأهل الفريق لمنافسة قارية الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن المهاجم البالغ من العمر 30 سنة والذي لعب سابقًا لفريق إشبيلية يحظى باهتمام عدة فرق أوروبية كبرى بعد تألقه هذا الموسم، حيث يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برفقة النجم كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ولكون ثمنه في السوق في متناول عدة فرق بسب الأزمة الاقتصادية، فإن اللاعب على طاولة فرق، مثل: ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا في إسبانيا، ومانشستر سيتي، وآرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام في فرنسا.

ويرغب وسام بن يدر في إقناع ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي للمشاركة في نهائيات أمم أوروبا 2021، وهو ما يدفعه للبحث عن فريق كبير يمنحه فرصة اللعب بشكل أكثر على المستوى القاري.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن فريق موناكو قد يطالب بمبلغ 45 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الدولي الفرنسي وهو مبلغ مقبول لدى الفرق الكبرى المهتمة بخدماته.