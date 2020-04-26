صحيفة بريطانية تمنح كيفين دي بروين جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة (the athletic) البريطانية عن فوز النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

واختارت الصحيفة النجم البلجيكي للفوز بالجائزة، رغم توقف الدوري.

𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 | 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 And the winner is... @DeBruyneKev 🔵 Join @SamLee for live reaction on the app and Instagram Live now! #TAUKAwards — The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 26, 2020

من جهة أخرى سيطر ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على تشكيلة البطولة للموسم الحالي وفقا لصحيفة The Athletic في ظل إلغاء جائزة أفضل لاعب للموسم الحالي 2019-2020 التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين نظرا لتوقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بعد تفشي الجائحة بينما يتصدر ليفربول المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وأقرب منافسيه على اللقب قبل تسع جولات على النهاية.

لكن رابطة البريميرليغ عازمة على استئناف المسابقة في غضون الأسابيع المقبل من أجل إنهاء الموسم وفقا لتعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وكذلك بسبب تضرر الأندية اقتصاديا بسبب توقف النشاط وعدم حصولها على إيرادات البث التلفزيوني الذي توقف بدوره.

واختارت الصحيفة الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافعين الهولندي فيرغيل فان دايك والظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد والظهير الأيسر أندي روبرتسون لكن الوحيد الذي لم يكن في الدفاع من ليفربول هو التركي شالار سويونش مدافع ليستر سيتي.

وفي خط الوسط قائد ليفربول جوردان هندرسون الذي كان مرشحا لجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين هذا الموسم وإلى جواره البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط سيتي و جاك جريليش قائد أستون فيلا.

وفي الهجوم بالطبع كان هناك محمد صلاح وساديو ماني ليصل عدد لاعبي ليفربول في التشكيلة إلى سبعة وبين ثنائي متصدر الدوري الهداف الخطير جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.