صحيفة بريطانية تمنح كيفين دي بروين جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة (the athletic) البريطانية عن فوز النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

واختارت الصحيفة النجم البلجيكي للفوز بالجائزة، رغم توقف الدوري.

𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 | 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲

And the winner is... @DeBruyneKev 🔵

Join @SamLee for live reaction on the app and Instagram Live now! #TAUKAwards

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 26, 2020