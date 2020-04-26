وكيل نيمار السابق يكشف كواليس عرض تشيلسي لضم النجم البرازيلي

أكد فاغنر ريبيرو الوكيل السابق لأعمال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، كان قد تقدم بعرض جاد لضم النجم البرازيلي قبل انضمامه لفريق برشلونة الإسباني.

ويحظى نيمار باهتمام قوي من أكبر الأندية الأوروبية منذ بداية مسيرته الاحترافية مع سانتوس البرازيلي.

وكشف وكيل النجم البرازيلي عن كواليس محاولة تشيلسي لضم نيمار عام 2010، عندما كان في السابعة عشر من عمره.

وقال ريبيرو في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية: "كان هناك الكثير من الاتصالات بخصوص نيمار، وقد تواصل معنا تشيلسي في اليوم الذي ظهر فيه نيمار للمرة الأولى مع المنتخب البرازيلي عام 2010".

وأضاف: "لقد قدموا عرضا وقمنا بدراسته لكننا لم نقرر شيئا، ونقلنا الأمر برمته لنيمار ووالده".

وأكمل الوكيل السابق: "بعد ذلك وصلتنا عدة عروض من أندية بايرن ميونخ الألماني، ثم يوفنتوس الإيطالي حيث التقيت بمسؤولي النادي في تورينو".

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن فكرة الانضمام إلى تشيلسي عام 2010 كانت جذابة، خاصة وأن الفريق اللندني كان يمر بفترة جيدة، وكان قد حقق للتو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وكان لويس الفارو دي أوليفيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي السابق، قد أكد في تصريحات سابقة أن عرض تشيلسي كان يقدر بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني.