مع الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.. آرسنال يقرر افتتاح ملعب المران للاعبين

أعلن آرسنال، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، أنه سيعيد افتتاح ملعب المران من أجل التدريبات الفردية للاعبيه هذا الأسبوع، لكنه سيواصل الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي في خضم جائحة فيروس كورونا.

وتوقف كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي ولأجل غير مسمى بسبب الفيروس ولم تبدأ بعد تدريبات أي فريق.

وقال آرسنال في بيان: "سيتم السماح للاعبين بالعودة إلى ملعب المران هذا الأسبوع.

"سيتم مراقبة الأمر عن كثب وسيتم الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي طوال الوقت. ستبقى باقي منشآت الملعب مغلقة".

وأضاف النادي اللندني: "سيسافر اللاعبون بمفردهم وسيؤدون العمل الفردي ويعودون إلى منازلهم".

وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أصيب بالفيروس المستجد في 12 مارس آذار ما أسفر عن تأجيل الدوري الإنجليزي في الجولة التالية ولم يلعب أي فريق منذ هذا الوقت.

وتحدث آرسنال إلى كل لاعبيه بعد نشر صور للبعض مثل ألكسندر لاكازيت وديفيد لويز ونيكولا بيبي وغرانيت تشاكا خلال مخالفة تعليمات التباعد الاجتماعي.

وتعمل أندية الدوري على أساس أنه قد يتم السماح للاعبين بالعودة إلى التدريبات مطلع الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تراجع الحكومة البريطانية إجراءات العزل العام في السابع من مايو أيار.

وإذا تم السماح للفرق بالمران فإنها ستحتاج لفترة بين أسبوعين وثلاثة أسابيع للاستعداد لخوض مباريات رسمية لذا فإنه من المتوقع ألا تعود المسابقة قبل مطلع يونيو حزيران.

لكن في ظل أن التجمعات العامة ستبقى من القيود المفروضة لأطول فترة فإن المباريات المؤجلة ستقام على الأرجح دون مشجعين.