جوتا يهزم ألكسندر-أرنولد ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي الإلكتروني

فاز ديوغو جوتا، لاعب وولفرهامبتون واندرارز، بلقب النسخة الإلكترونية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعد فوزه على ظهير ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد بهدف ذهبي في النهائي بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

وتقدم عدد من لاعبي أندية الدوري الممتاز لتمثيل أنديتهم في البطولة الإلكترونية لجمع أموال؛ من أجل خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا خلال جائحة كوفيد-19.

وسجل راؤول خيمنيز هدف الفوز لصالح ولفرهامبتون وجوتا في مباراة في لعبة (فيفا 20) بعدما وضع جورجينيو فينالدم ليفربول في المقدمة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادل آداما تراوري النتيجة في الشوط الثاني.

🏆 @WOLVES ARE CHAMPIONS🏆@DiogoJota18 guides them to the #ePremierLeague Invitational title 🙌 pic.twitter.com/loXJQFJVSJ

— Premier League (@premierleague) April 25, 2020