تشيلسي يحسم موقف لاعبيه من خفض أجورهم بسبب أزمة فيروس كورونا

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بيان اليوم السبت، إن لاعبي الفريق الأول لن يخفضوا أجورهم ولن يساهموا ماليا مع النادي في خضم جائحة كوفيد-19.

وبعد محادثات مكثفة، قال تشيلسي إنه طلب من اللاعبين الاستمرار في "دعم الأعمال الخيرية الأخرى".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق، أن النادي في محادثات مع لاعبيه حول خفض أجورهم بنسبة عشرة بالمئة بسبب الأزمة.

وقال تشيلسي: "في هذه الفترة، لن يسهم لاعبو الفريق الأول ماليا مع النادي، عوضا عن ذلك وجهت الإدارة الفريق بالتركيز على جهود دعم الأعمال الخيرية الأخرى.

"مع تطور الأزمة سيستمر النادي في محادثاته مع لاعبي الفريق الأول بشأن مساهمتهم المالية في أنشطة النادي".

