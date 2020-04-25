تشيلسي يحسم موقف لاعبيه من خفض أجورهم بسبب أزمة فيروس كورونا

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بيان اليوم السبت، إن لاعبي الفريق الأول لن يخفضوا أجورهم ولن يساهموا ماليا مع النادي في خضم جائحة كوفيد-19.

وبعد محادثات مكثفة، قال تشيلسي إنه طلب من اللاعبين الاستمرار في "دعم الأعمال الخيرية الأخرى".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق، أن النادي في محادثات مع لاعبيه حول خفض أجورهم بنسبة عشرة بالمئة بسبب الأزمة.

وقال تشيلسي: "في هذه الفترة، لن يسهم لاعبو الفريق الأول ماليا مع النادي، عوضا عن ذلك وجهت الإدارة الفريق بالتركيز على جهود دعم الأعمال الخيرية الأخرى.

"مع تطور الأزمة سيستمر النادي في محادثاته مع لاعبي الفريق الأول بشأن مساهمتهم المالية في أنشطة النادي".

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis... — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 25, 2020

وأضاف تشيلسي أنه لن يستخدم الخطة الحكومية للاحتفاظ بالوظائف خلال الأزمة وسيواصل دفع رواتب موظفيه كاملة.

وقال النادي: "يستطيع النادي أن يؤكد أنه لن يستغل الخطة الحكومية للاحتفاظ بالوظائف بسبب فيروس كورونا والمستمرة حتى 30 يونيو.

"لا نخطط لأي إجازات إجبارية لموظفينا الذين يواصلون الحصول على رواتبهم الحالية بنسبة 100%".

وتراجعت أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وبورنموث عن قراراتها بمنح عامليها غير اللاعبين إجازة إجبارية خلال الجائحة في أعقاب انتقادات، بينما دافع نوريتش سيتي في وقت سابق اليوم السبت عن قرار منح موظفيه إجازة.

وأعلنت أندية في الدوري الممتاز مثل ساوثهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيلا عن تأجيل رواتب لاعبيها منذ توقف كرة القدم الإنجليزية الشهر الماضي بسبب الجائحة، بينما أعلن آرسنال خفضا قيمته 12.5% في أجور لاعبيه وأفراد الجهاز الفني.