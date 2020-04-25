والد أوباميانغ يطالبه بالبقاء مع آرسنال بهذه الطريقة

في ظل الحديث الدائر عن اقتراب بيير-إيمريك أوباميانغ، نجم آرسنال الإنجليزي، من الرحيل عن ناديه الإنجليزي، في الميركاتو المقبل، اتخذ والد اللاعب موقفا مغايرا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن أوباميانغ قدم طلبًا لإدارة الغانرز من أجل الرحيل هذا الصيف.

ويمتد عقد أوباميانغ، البالغ 30 عاما، إلى 2021، ومع رغبة اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، الحلم الذي قد لا يحققه له آرسنال، قد يضطر النادي للتخلي عن اللاعب في الصيف المقبل.

ونشر بيير فرانسوا والد اللاعب صورة توقيع نجله عندما انضم إلى آرسنال، معلقًا: "أنت تعرف ما عليك فعله".

أوباميانغ انضم إلى آرسنال في يناير 2018، مقابل 56 مليون جنيه إسترليني، وتمكن من تسجيل 61 هدفًا في 97 مباراة لعبها مع آرسنال.

وتوقفت مباريات كرة القدم في إنجلترا منذ مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.