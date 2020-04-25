هل يستطيع فريق أحلام نيوكاسل يونايتد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟ (صورة)

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الإدارة السعودية الجديدة لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، التي اقتربت من حسم صفقة شراء النادي بصورة رسمية، تريد تشكيل "فريق الأحلام"، القادر على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول إلى لقب المسابقة في نهاية المطاف.

وتناقش رابطة البريمييرليغ صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80% من نيوكاسل يونايتد، في اتفاق وصلت قيمته إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت "ماركا"، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن التشكيلة "الحلم" التي يريدها مسؤولو نيوكاسل تتضمن مزيجا من اللاعبين الحاليين في تشكيلة المدرب ستيف بروس، ونجوما آخرين كبارا في أندية أوروبية بارزة، ستعمل إدارة "الماكبايس" على شرائهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورصدت إدارة نيوكاسل 200 مليون جنيه إسترليني كميزانية أولية لضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي.

ووضعت "ماركا" تصورا لتشكيل نيوكاسل يونايتد في الموسم الجديد، تضمن 4 لاعبين بارزين أصبحوا على رادار الإدارة الجديدة للنادي، وهم: الإنجليزي الدولي داني روز، لاعب توتنهام هوتسبير، الويلزي الدولي غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، التشيلي الدولي أرتورو فيدال، نجم برشلونة، وأخيرا الأوروغواياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابعت: "النجوم الأربعة سيكون إلى جوارهم 8 لاعبين من التشكيل الحالي لنادي نيوكاسل، ويمكن أن يكون القائد من الخارج أحد المدربين، الإيطالي أليغري، أو الأرجنتيني بوكيتينو، فهل سيكون ذلك كافيا للمنافسة على لقب البريمييرليغ والتتويج بالبطولة في نهاية المطاف؟".