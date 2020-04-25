صحيفة: استئناف الدوري الإنجليزي خلال أسابيع

ستعود مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الأرجح قريبا مع بثها على شاشات التلفزيون في غضون أسابيع للتخفيف من ملل البريطانيين أثناء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون اطلع على خطط المباريات التي ستقام دون جماهير ويرى أن استئناف اللعبة هو السبيل لتعزيز معنويات الشعب بعد أسابيع من إجراءات العزل العام والإغلاق التام.

كما يمكن استئناف بطولات الدرجات الأدنى من كرة القدم وكذلك التنس والكريكيت وسباقات الخيل في إطار مقترحات تفصيلية يتم طرحها بين الوزراء ومسؤولي الصحة العامة في إنجلترا والهيئات الرياضية.

وتظل الأولوية هي إنهاء الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لأنه سيسمح بفتح فترة الانتقالات وتدفق الأموال في أرجاء اللعبة المختلفة.

ومن المعروف أنه من الممكن بث بعض المباريات في قنوات عامة مجانا لمنع الأشخاص من الخروج من منازلهم إلى منازل الأصدقاء لمشاهدتها على محطات سكاي سبورتس وBT سبورت.

وقالت مصادر بالحكومة إنه من المحتمل أن تبدأ مباريات رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت لاحق بسبب التحديات اللوجستية والمالية.

وتعتبر الرياضة واحدة من أول الأنشطة التي يمكن أن تعود بعد إجراءات العزل العام التي فرضتها جائحة فيروس كورونا لأنها سهلة التحكم مقارنة بإعادة فتح الحانات أو المسارح أو دور السينما.

ولكن أولا سيتعين على الحكومة أن تجتاز اختبارات إعادة التشغيل الـ5 - بما في ذلك خفض معدلات الوفيات والإصابة.

إجراءات صارمة

ويجب أن تستوفي الرياضة مجموعة صارمة من المعايير، بما في ذلك القدرة على الحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على جميع المشاركين في مكان آمن من العدوى.

ويجب أن يكون هناك اختبار منتظم للمشاركين يدفع قيمته الأندية أو القائمون على اللعبة. ومن المقرر أن تراجع الحكومة إجراءات العزل العام يوم الخميس السابع من مايو/أيار المقبل.

وقال مصدر في البرلمان: "نريد عودة الرياضات المباشرة مرة أخرى على شاشة التلفزيون في أقرب وقت ممكن. سيعطي البلاد كلها دفعة كبيرة".

وأضاف "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله في مكافحة انتشار هذا الفيروس، ومن السابق لأوانه التفكير في عودة المشجعين إلى الملاعب بأنفسهم ولكن هذه طريقة على الأقل لاستئناف الرياضة مرة أخرى".

وحث وزير الثقافة أوليفر دودن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على بحث بث المباريات على القنوات الأرضية كما أنه يوجد خيار آخر يتمثل في إمكانية بث الأندية المباريات على مواقعها في الإنترنت.

وإذا أعطت الحكومة الضوء الأخضر في السابع من مايو/أيار فسوف يستغرق الأمر أسبوعين على الأقل من التدريب للاعبي الدوري الإنجليزي ليكونوا جاهزين لاستئناف المباريات.

وستكون هناك اجتماعات أسبوعية بين المسؤولين الطبيين من الهيئات الرياضية الكبرى والصحة العامة في إنجلترا، للتأكد من سلامة كافة الأطراف المعنية.

وأظهرت أحدث بيانات لوزارة الصحة البريطانية، الجمعة، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 19506 بزيادة 684 خلال 24 ساعة.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 143464 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بزيادة 5386 في يوم واحد.

ويتصدر ليفربول البريميرليغ بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وأقرب منافسيه قبل 9 جولات على النهاية، علما أن مانشستر سيتي، الثاني، يتقى له 10 مباريات.