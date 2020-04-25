بعد إلغاء الدوري الهولندي.. حكيم زياش سعيد لوضوح مستقبله

أبدى حكيم زياش اللاعب الجديد لتشيلسي سعادته بتحديد مستقبله مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل اللعبة حاليا بسبب جائحة كوفيد-19.

ووقّع لاعب الوسط الدولي المغربي المولود في هولندا، في فبراير شباط الماضي، عقدا لمدة 5 سنوات تبدأ الموسم المقبل مع النادي اللندني بعد انتقاله من فريقه الحالي أياكس أمستردام الهولندي.

وأبلغ زياش صحيفة الجمين "داجبلاد" الهولندية اليومية "بالطبع هذا الوضوح مطمئن لأنه لا أحد يدري ما سيحدث في فترة الانتقالات".

لكنه لم يقلق أبدا من أن ظروفه الخاصة قد تتغير بعد توقف كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي.

وقال: "في الحقيقة ليس لدي أي شك لثانية واحدة. تم توقيعي على العقد، لذلك في الأول من يوليو المقبل سأصبح لاعبا في تشيلسي. لم أفكر في أي شيء آخر".

وانتهى موسم زياش عقب إلغاء الدوري الهولندي بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الاتحاد الهولندي للعبة الليلة الماضية إن فريق زياش لن يتوج باللقب رغم تصدره ترتيب الجدول عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي.

وقال الدولي المغربي: "بالطبع كنت أفضل أيضا الفوز باللقب في الملعب لكن إذا كان عليك اختيار فريق واحد للتتويج باللقب فسيكون هو أياكس بالنسبة لي".

وسيغادر اللاعب البالغ من العمر 27 عاما أياكس بعد 4 سنوات أصبح خلالها أيقونة النادي.

وأضاف "تعلم، أنا لا أحب النادي حقا ولم يحدث أبدا. أما فيما يتعلق بتقبيل شعار النادي فأنا لا أفعل مثل هذه الأشياء. أنا أعبر عما بداخلي ولا أتظاهر بعكس ذلك".

وأكمل "لكن يجب أن أعترف الآن أن أياكس سيظل دائما مكانا خاصا بالنسبة لي. أصبح حقا النادي الخاص بي. نجحت في بناء نفسي في أمستردام، وكلاعب أصبحت أكثر اكتمالا".

وقال إنه كان يفضل إنهاء الموسم "بطريقة مميزة".

وأضاف "لم أرغب في نهايته بهذه الصورة. لكني سأظل أعتز بالذكريات. تركت شيئا في أمستردام. لكن بالنسبة لي حان الوقت لشيء جديد".