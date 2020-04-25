إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: الأندية لن تنفق مئات الملايين على الانتقالات

قال إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إن الأندية لن تنفق "مئات الملايين" على التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات لأنها ستكون واعية للتأثير المالي لجائحة كوفيد-19.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ، 13 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا المستجد، وشهدت العديد من الأندية الإنجليزية تراجعًا في الإيرادات نتيجة التوقف، مما أدى لمنح العاملين غير اللاعبين إجازة إجبارية.

وقال "وودوارد" إن السوق سيشهد أوقاتًا صعبة، وربما لن تتصرف الأندية بـ"الطريقة المعتادة" بما في ذلك يونايتد عندما تبحث عن ضم لاعبين جدد.

وقال وودوارد في منتدى لجماهير يونايتد:"نحن بحاجة لمعرفة تأثير ذلك على الصناعة بأكملها، بما في ذلك مواقيت الانتقالات، والصورة المالية الأشمل، قبل أن نفكر في العودة للمسار الطبيعي".

وأضاف:"على هذا الأساس، أشعر بأن التكهنات حول انتقالات لاعبين بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية هذا الصيف يبدو أنها تتجاهل الواقع الذي يواجه الرياضة".

وقال يان فيرتونخين مدافع توتنهام هوتسبير في وقت سابق هذا الأسبوع إن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم سيكونون مطلوبين أكثر من غيرهم خلال فترة الانتقالات مع سعي الأندية للتعافي من الأزمة المالية.

وقال "وودوارد" إنه يأمل أن يستكمل الموسم مع سعي يونايتد صاحب المركز الخامس للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لاستمراره في المنافسة في الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وليس من المتوقع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى، مايو/ أيار، على أقل تقدير لكن وودوارد قال إن المباريات الأولى بعد استئناف الدوري ربما تقام دون جماهير.

وأضاف وودوارد:"في حين ربما يكون هناك حاجة لإقامة المباريات دون جماهير على المدى القصير، فإننا جميعًا على دراية بأن كرة القدم لن تعود لطبيعتها حتى يمكن للمشجعين الحضور مجددًا".

وأردف:"نقدم سلسلة من المبادرات لتعزيز تجربة يوم المباراة في استاد أولد ترافورد، بما في ذلك التجربة التي يُجرى التخطيط لها للجلوس على مقاعد موضوعة على قضبان، واستكمال منشآتنا الحديثة للمشجعين المعاقين".