لتقليل خسائره.. تشيلسي يحرم أريزابالاغا من الانتقال لبرشلونة

استقر تشيلسي على الإبقاء على حارسه الإسباني كيبا أريزابالاغا وسط مخاوف كبيرة من انخفاض قيمته بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا في ظل اهتمام برشلونة وأندية أخرى بالحارس الدولي.

وأصبح مستقبل حارس مرمى إسبانيا غامضا في النادي اللندني بعد أن خرج من حسابات المدير الفني فرانك لامبارد في وقت سابق من هذا الموسم ليتردد أنه في طريقه للعودة إلى إسبانيا والانضمام إلى برشلونة في حال فشل تجديد التعاقد مع الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

ولا تزال مفاوضات برشلونة مع تير شتيغن متعثرة حيث رفض الحارس الألماني كافة العروض التي قدمها له النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لامبارد مهتم بالتعاقد مع حارس مرمى جديد قبل الموسم الجديد، نظرا لشكوكه الواضحة بشأن أريزابالاغا.

وأشارت تقارير صحفية إلى اهتمام لامبارد بالإيطالي جيانلويغي دوناروما حارس ميلان، لكن إدارة النادي رفضت الاقتراح ما يعطي إشارة واضحة على استمرار أريزابالاغا.

وبعد وصوله إلى ستامفورد بريدج من أتلتيك بيلباو مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 72 مليون جنيه إسترليني في 2018 ليصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ، سيتطلع تشيلسي إلى استرداد معظم ما دفعه قبل التفكير في عرض الحارس للبيع.

وتمثل الظروف الحالية حجر عثرة أمام هدف تشيلسي الذي يفضل الإبقاء على الحارس حتى لا يبيعه بثمن بخس ما يكبده خسائر كبيرة.

لكن من المرجح أن تؤدي العواقب المالية لأزمة جائحة كورونا إلى كبح الإنفاق بشكل كبير بالنسبة للأندية بمجرد إعادة فتح نافذة الانتقالات ما يعني أن فرص تلقي تشيلسي عرضا يقارب 70 مليون جنيه إسترليني لأريزابالاغا بعيدة.

ولا يبدو لامبارد مقتنعا بالحارس البالغ من العمر 25 عاما، لكن إدارة النادي لا توافق على السماح للحارس بالمغادرة بسعر رخيص ما يشير إلى بقاء أريزابالاغا في ستامفورد بريدج.

وخاض الحارس الإسباني 25 مباراة مع لامبارد هذا الموسم، لكنه غاب عن خمس مباريات في فبراير/شباط الماضي حيث تم اختيار ويلي كاباليرو في التشكيلة الأساسية في مباريات ضد ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبايرن ميونخ وبورنموث.