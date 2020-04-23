مانشستر يونايتد يحدد سعرا جديدا لبيع بول بوغبا بعد أزمة "كورونا"

كشفت تقارير بريطانية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد استقرت على بيع النجم الفرنسي بول بوغبا، فور انطلاق سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن مانشستر يونايتد حدد سعرا جديدا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعب الوسط الفرنسي.

ويبدو إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد منفتحا على فكرة رحيل بوغبا عن صفوف الشياطين الحمر بعد أربعة مواسم فقط من انضمامه للفريق قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ويعتقد مانشستر يونايتد أن الحصول على عرض بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأندية الأوروبية بسبب أزمة فيروس كورونا صعبا، وهو ما دفع النادي الإنجليزي لتخفيض مطالبه.

وأشارت الصحيفة البريطانية الي أن اليونايتد كان يتوقع الكثير من بول بوغبا عقب انضمامه في صيف 2016، خاصة بعد أن سار موسمه الأول مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل جيد، عندما لعب دورا كبيرا في فوز الفريق بلقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعاني النجم الفرنسي بعد ذلك من عدم الثبات في المستوى بجانب تعرضه لسلسلة من الإصابات قبل أن يتحدث صراحة عن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد.