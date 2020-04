الاتحاد الإنجليزي يتهم إيريك داير بسوء التصرف بعد مشاجرة مع مشجع

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير بسوء التصرف بعد مشاجرة مع مشجع عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي من كأس الاتحاد الشهر الماضي.

وبدا لاعب إنجلترا، الذي نفذ واحدة من ركلات ترجيح فريقه بنجاح بعد التعادل 1/1 عقب وقت إضافي، غاضبا من شيء قيل بعد المباراة وذهب إلى المشجع.

وأظهر مقطع فيديو داير يقفز من فوق المقاعد ويدخل في مشاجرة مع أحد الجماهير قبل أن يتدخل رجال الأمن وبعض المشجعين الآخرين.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم توجيه تهمة سوء التصرف إلى ايريك داير لانتهاك المادة ئي/3 من لوائح الاتحاد الإنجليزي".

وتابع البيان: "تصرف لاعب وسط توتنهام عقب المباراة التي أقيمت في كأس الاتحاد على ملعب الإمارات أمام نوريتش سيتي يوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس بشكل غير لائق، أو ينطوي على تهديد لآخرين".

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وقتها إنه يتعاطف مع داير، لكن تصرفه كان خاطئا.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن أمام داير حتى الثامن من مايو أيار للرد على الاتهام

Eric Dier apparently confronting a fan after the fan allegedly racially abused Gedson Fernandes.

